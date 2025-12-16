Верховний суд Росії поставив крапку: Ларису Доліну можуть виселити з проданої квартири

Верховний суд Росії відмовив співачці Ларисі Доліні у задоволенні позову щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу її московської квартири та остаточно закріпив право власності за покупчинею — Поліною Лур’є. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

У Доліної відібрали скандальну квартиру: що буде далі

Судова інстанція дійшла висновку, що перебування Лариси Доліної у квартирі, яку вона раніше продала, є незаконним. У рішенні зазначено: якщо співачка найближчим часом добровільно не звільнить житло, суд нижчої інстанції розгляне питання її примусового виселення.

Таким чином Верховний суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, які раніше визнавали угоду недійсною на підставі заяв Доліної про шахрайство. Незважаючи на те, що осіб, причетних до махінацій, було засуджено, покупчиня квартири залишалася без житла і без повернення коштів, що й змусило її звернутися до Верховного суду.

Розгляд справи відбувся 16 грудня. Колегія з цивільних справ ухвалила рішення на користь Поліни Лур’є, відмовивши Доліні у задоволенні позову. Водночас позов покупчині щодо виселення співачки направили на новий розгляд до Московського міського суду.

Під час засідання прокурор виступив проти негайного примусового виселення, однак визнав, що суди нижчих інстанцій порушили принцип балансу інтересів сторін, фактично залишивши Лур’є без компенсації.

Покупчиня наполягала на виселенні Доліної з квартири. Співачка, своєю чергою, заявляла про готовність до двосторонньої реституції — повернення отриманих за угодою коштів. Раніше вона пропонувала повернути гроші без урахування інфляції та в розстрочку протягом кількох років, однак Лур’є від такої пропозиції відмовилася.

Рішення Верховного суду фактично поставило крапку у тривалому спорі та підтвердило: квартира належить покупчині, а подальше перебування в ній колишньої власниці не має законних підстав.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лариса Доліна обіцяла повернути покупчині гроші, але не дотримала слова.