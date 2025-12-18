Карма працює: співачка-зрадниця Доліна програла у Верховному суді РФ – 2 млн людей обвалили сайт

У Росії стався справжній інформаційний вибух навколо судової поразки однієї з найвідоміших путіністок – співачки Лариси Доліної, яка відкрито підтримує режим і війну проти України. Після оприлюднення повного тексту рішення Верховного суду РФ сайт суду перестав працювати – за хвилину на нього одночасно зайшли близько 2 мільйонів користувачів. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема агентство ТАСС.

Аж «сайт ліг» – мільйони дивилися, як путіністка Доліна з тріском програла суд

Верховний суд РФ остаточно поставив крапку у справі Доліної, яка намагалася оскаржити укладені нею договори, заявляючи, що стала жертвою шахраїв і діяла "під впливом омани". Суд цю позицію відкинув.

У рішенні прямо зазначено:

сам факт того, що одна зі сторін угоди помилилася або повірила шахраям, не є автоматичною підставою для визнання договору недійсним. Кожен випадок має оцінюватися окремо.

Судді наголосили, що:

– очікування Доліної на подальше скасування угоди не мають юридичного значення;

– навіть за наявності заблуждення необхідно оцінювати добросовісність іншої сторони;

– дієздатний громадянин самостійно несе відповідальність за наслідки власних дій.

Особливу увагу привернув фрагмент рішення, де згадується, що під час укладення угод у Доліної фіксували "зміну психічного стану з формуванням розладу адаптаційних реакцій". Водночас Верховний суд підкреслив: цей висновок був зроблений у межах кримінального провадження і не замінює судово-психіатричної експертизи, а отже не доводить, що співачка не усвідомлювала свої дії.

Фактично навіть у російській судовій системі, відомій своєю лояльністю до "потрібних" персон, не стали рятувати зрадницю, яка роками працювала на кремлівську пропаганду.

Після публікації повного тексту рішення інтерес до справи виявився настільки масовим, що сайт Верховного суду РФ обвалився через рекордне навантаження. У пресслужбі суду підтвердили: за хвилину зафіксували близько 2 мільйонів звернень.

Рішення вже називають прецедентним – на нього тепер орієнтуватимуться інші російські суди. А для України ця історія виглядає як ще один показовий приклад того, що карма іноді наздоганяє навіть у Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що Лур'є отримала право користуватися придбаною у Доліної квартирою.