Келли Кларксон сообщила основные причины развода с мужем

В июне певица подала на развод после семи лет брака.



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Популярная американская исполнительница и обладательница Грэмми Келли Кларксон рассказала, что этот год был непростым для нее. В основном речь идет о разводе с Брендом Блэксток, среди причин которого женщина назвала "непримиримые разногласия".

"Даже в свои 38 чувствую, что я меняюсь и прогрессирую в хорошем смысле этого слова. Хочу быть уверенной, что я лучшая версия самой себя", — сказала Кларксон.

В своем ток-шоу "Шоу Келли Кларксон" она рассказала зрителям о своих личных решениях и переживаниях. В основном музыкантка говорила о самопознании, самоуважение и духовном росте.

"Со временем люди, которые вас окружают, могут на вас плохо влиять. Это не значит, что они плохие. Это значит, что вы идете разными путями. И я думаю, что это нормально", — добавила исполнительница.

Также певица сообщила, что ее дети будут посещать психолога, чтобы им легче было справиться с разводом родителей. Стоит отметить, что бывшие супруги просят суд принять решение о совместной опеке над своими двумя детьми.

"Этот год внес много изменений в мою личную жизнь. Это касается не только моего сердца, но и нескольких маленьких сердечек", — заявила певица и намекнула на своих детей. "Не буду разглашать слишком много подробностей, но я "мама медведица" и мои дети остаются на первом месте", — говорит Кларксон.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о 9 наиболее неожиданных голливудских расставаний в 2020 году, среди которых есть пара Келли Кларксон и Брэндона Блэкстона.

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