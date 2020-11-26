Келли Кларксон сообщила основные причины развода с мужем

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Диденко Светлана
В июне певица подала на развод после семи лет брака.
Фото с открытых источников
Популярная американская исполнительница и обладательница Грэмми Келли Кларксон рассказала, что этот год был непростым для нее. В основном речь идет о разводе с Брендом Блэксток, среди причин которого женщина назвала "непримиримые разногласия".
В своем ток-шоу "Шоу Келли Кларксон" она рассказала зрителям о своих личных решениях и переживаниях. В основном музыкантка говорила о самопознании, самоуважение и духовном росте.
Также певица сообщила, что ее дети будут посещать психолога, чтобы им легче было справиться с разводом родителей. Стоит отметить, что бывшие супруги просят суд принять решение о совместной опеке над своими двумя детьми.
"Этот год внес много изменений в мою личную жизнь. Это касается не только моего сердца, но и нескольких маленьких сердечек", — заявила певица и намекнула на своих детей. "Не буду разглашать слишком много подробностей, но я "мама медведица" и мои дети остаются на первом месте", — говорит Кларксон.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о 9 наиболее неожиданных голливудских расставаний в 2020 году, среди которых есть пара Келли Кларксон и Брэндона Блэкстона.
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