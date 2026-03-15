Кэти Перри проиграла многолетнее судебное дело против Кэти Перри

Многолетний судебный спор между американской поп-звездой Кэти Перри (Katy Perry) и австралийской дизайнершей Кэти Перри (Katie Perry) завершился решением Высокого суда Австралии. Судьи встали на сторону дизайнера, позволив ей и дальше использовать бренд Katie Perry для продажи одежды.

Кэти Перри. Фото: flickr

Конфликт между двумя женщинами с одинаковыми именами длился более десяти лет и касался прав на торговую марку. Дизайнер Кэти Перри зарегистрировала свой модный бренд еще в 2007 году, используя собственное имя. С 2008 года она продавала одежду на местных рынках и через Интернет.

"Я никогда не слышала об этой певице, когда основала свой лейбл. Я просто создавала модный бизнес под именем, с которым родилась", – сказала дизайнер Кэти Перри, которая в 2015 году сменила фамилию на Тейлор.

Проблемы начались после того, как мировую известность завоевала певица Кэти Перри. В 2009 году ее юристы обратились к дизайнеру с требованием прекратить использование бренда, однако тогда дело не дошло до суда.

Новый виток конфликта произошел после концертного тура певицы в Австралии в 2014 году. В ходе выступлений продавались футболки, куртки и другие сувениры с надписью Katy Perry. Дизайнер заявила, что это нарушает ее права на торговую марку, и подала иск. В 2023 году суд первой инстанции принял ее сторону. Однако уже в 2024 году апелляционный суд отменил это решение, отметив, что поп-звезда использовала сценическое имя гораздо раньше.

Окончательную точку поставил Высокий суд Австралии. Судьи решили, что бренд дизайнера не вводит покупателей в заблуждение. По их мнению, популярность певицы настолько велика, что "ни один рядовой человек в Австралии... после минутных раздумий" не подумает, что продукция Katie Perry связана с американской певицей.

После объявления решения дизайнер заявила, что дело стало символом борьбы малого бизнеса за свои права. Представители певицы заявили, что Кэти Перри никогда не стремилась закрыть бизнес австралийской предпринимательницы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кэти Перри впервые появилась на публике в компании бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Также "Комментарии" писали, что не так с полетом Кэти Перри в космос.