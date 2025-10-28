Американська попзірка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше з’явилися на публіці як пара, щоб відсвяткувати день народження артистки у Парижі. 25 жовтня Перрі та Трюдо відвідали кабаре-шоу у паризькому клубі Crazy Horse. Про це повідомляє People.

Кеті Перрі вперше з’явилася на публіці в компанії колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо

25 жовтня Перрі виповнилося 41. Перрі та Трюдо сфотографували, коли вони виходили з клубу, тримаючись за руки й посміхаючись. Перрі була одягнена в яскраво-червону сукню, а політик для побачення у Франції обрав чорний костюм.

Це стало першим спільним виходом, який фактично підтвердив чутки про їхній роман, що з’явилися ще в липні цього року, коли їх помітили за вечерею у ресторані Le Violon у Монреалі. Нещодавно Кеті Перрі та Джастін Трюдо були помічені в обіймах один одного на борту 24-метрової яхти Перрі Caravelle біля берегів Санта-Барбари, Каліфорнія.

Джерело повідомило, що Трюдо "залицявся" до Перрі з моменту їхньої зустрічі у Монреалі. "Він навіть літав до Каліфорнії, щоб побачити її під час перерви у турі", — розповів інсайдер. Інші джерела повідомили, що Перрі "по-справжньому захоплена" своїми стосунками з Трюдо. "Вона дуже щаслива і намагається не привертати до себе уваги. Вони проводять багато часу разом. Перрі не хоче афішувати свої стосунки", — додав інсайдер.

Наразі Перрі гастролює по всьому світу у рамках свого туру Lifetimes Tour на підтримку свого останнього альбому 143. Серія концертів стартувала у Мехіко у квітні.

Трюдо розлучився зі своєю дружиною Софі Грегуар у 2023 році після 18 років шлюбу. У них троє дітей-підлітків. Перрі підтвердила розірвання заручин із Орландо Блумом на початку липня. У 2020 році у них народилася донька Дейзі. З 2010 до 2012 року співачка була одружена за коміком Расселом Брендом.

