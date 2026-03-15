Кеті Перрі програла багаторічну судову справу проти Кеті Перрі

Багаторічна судова суперечка між американською поп-зіркою Кеті Перрі (Katy Perry) та австралійською дизайнеркою Кеті Перрі (Katie Perry) завершилася рішенням Високого суду Австралії. Судді стали на бік дизайнерки, дозволивши їй і надалі використовувати бренд Katie Perry для продажу одягу.

Кеті Перрі. Фото: flickr

Конфлікт між двома жінками з однаковими іменами тривав понад десять років і стосувався прав на торгову марку. Дизайнерка Кеті Перрі зареєструвала свій модний бренд ще у 2007 році, використовуючи власне ім’я. З 2008 року вона продавала одяг на місцевих ринках та через інтернет.

"Я ніколи не чула про цю співачку, коли заснувала свій лейбл. Я просто створювала модний бізнес під іменем, з яким народилася", – сказала дизайнерка Кеті Перрі, яка у 2015 році змінила прізвище на Тейлор.

Проблеми почалися після того, як світову популярність здобула співачка Кеті Перрі. У 2009 році її юристи звернулися до дизайнерки з вимогою припинити використання бренду, однак тоді справа не дійшла до суду.

Новий виток конфлікту стався після концертного туру співачки в Австралії у 2014 році. Під час виступів продавалися футболки, куртки та інші сувеніри з написом Katy Perry. Дизайнерка заявила, що це порушує її права на торгову марку, і подала позов. У 2023 році суд першої інстанції став на її бік. Проте вже у 2024 році апеляційний суд скасував це рішення, зазначивши, що поп-зірка використовувала сценічне ім’я значно раніше.

Остаточну крапку поставив Високий суд Австралії. Судді вирішили, що бренд дизайнерки не вводить покупців в оману. На їхню думку, популярність співачки настільки велика, що "жодна пересічна людина в Австралії... після хвилинних роздумів" не подумає, що продукція Katie Perry пов’язана з американською співачкою.

Після оголошення рішення дизайнерка заявила, що справа стала символом боротьби малого бізнесу за свої права. Представники співачки, заявили, що Кеті Перрі ніколи не прагнула закрити бізнес австралійської підприємниці.

