Ким Кардашьян обвинили в плагиате: что произошло

40-летняя светская львица Ким Кардашьян попала в неприятную ситуацию из-за своего косметологического бренда и теперь на нее грозятся подать в суд.

Ким Кардашьян (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Американская звезда занимается выпуском косметологических средств под названием SKKN, но недавно она решила расширить свою бьюти-империю и создать еще одну торговую марку SKKN by Kim. Однако, как оказалось, похожий бренд уже действует на рынке.

Владелица марки SKKN + Сидни Лансфорд заявила, что подаст в суд на Ким Кардашьян, если она не изменит название своего бренда. Женщина отметила, что с помощью собственного капитала и упорного труда построила бизнес, и первой создала компанию, а значит американская звезда знала, что на рынке уже существует бренд с похожим названием, поэтому Сидни обвинили в Ким в плагиате.

Адвокаты же Ким Кардашьян не видят основательных причин для подачи иска. Они заявили, что уважают труд владелицы SKKN +, но речь идет о законе о товарных знаках и со своей стороны они не сделали никаких нарушений.

