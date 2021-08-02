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Ким Кардашьян обвинили в плагиате: что произошло

Американскую знаменитость Ким Кардашьян обвинили в плагиате: скандал возник из-за названия косметического бренда

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий

40-летняя светская львица Ким Кардашьян попала в неприятную ситуацию из-за своего косметологического бренда и теперь на нее грозятся подать в суд.

Ким Кардашьян обвинили в плагиате: что произошло

Ким Кардашьян (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Американская звезда занимается выпуском косметологических средств под названием SKKN, но недавно она решила расширить свою бьюти-империю и создать еще одну торговую марку SKKN by Kim. Однако, как оказалось, похожий бренд уже действует на рынке.

Владелица марки SKKN + Сидни Лансфорд заявила, что подаст в суд на Ким Кардашьян, если она не изменит название своего бренда. Женщина отметила, что с помощью собственного капитала и упорного труда построила бизнес, и первой создала компанию, а значит американская звезда знала, что на рынке уже существует бренд с похожим названием, поэтому Сидни обвинили в Ким в плагиате.  

Адвокаты же Ким Кардашьян не видят основательных причин для подачи иска. Они заявили, что уважают труд владелицы SKKN +, но речь идет о законе о товарных знаках и со своей стороны они не сделали никаких нарушений. 

Напомним, что популярная американская звезда Ариана Гранде угодила в скандальную историю из-за своей композиции "7 rings", которую выпустила почти год назад. На певицу подал в суд хип-хоп исполнитель Джош Стоун, обвинив ее в плагиате. Рэпер утверждает, что 26-летняя артистка украла из его песни "You Need It I Got It" припев, повторив слова и ритм его произведения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на популярную исполнительницу Кэти Перри подала в суд ее тезка — австралийский дизайнер. Певицу обвинили в плагиате и нарушении прав на товарный знак. 


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Источник: https://pagesix.com/2021/07/30/kim-kardashian-gets-cease-and-desist-letter-for-skkn-trademark/
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