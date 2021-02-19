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"Кимье больше нет": Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уестом

После долгого периода слухов, сплетен и надежд поклонников звездной пары на их примирение, Ким и Канье придали официальный статус своему бракоразводному процессу

19 февраля 2021, 23:43
Автор:

Оленка Клочко

В Лос-Анджелесе Ким Кардашьян Уест официально подала на развод со своим мужем Канье Уестом, сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые источники.

"Кимье больше нет": Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уестом

Кардашьян и Вест подали на развод. Фото: открытые источники

"Приближающийся финал "Кимье" приводит к краху одного из самых известных союзов 21 века — между суперзвездой реалити-шоу и хип-хопером, модным мега-магнатом", — сообщает источник издания.

Заявление о разводе зарегистрировано в Высшем суде Лос-Анджелеса. В публичном доступе запись о подаче документов появится не сразу.

Американская модель прожила в браке с репером 6 с половиной лет, у них четверо маленьких детей: Норт, Сент, Чикаго и Псалом. Звездная пара поженилась в Италии  в замке "Возрождение" во Флоренции в 2014 году.

Для Кардашьян это был уже третий брак, а для Уеста — первый. Тогда ей было 40 лет, а ему 43. Встречаться они начали в 2012 году, а уже через год родился их совместный ребенок. Спустя некоторое время музыкант сделал романтическое предложение на огромном экране, расположенном на пустой набережной Сан-Франциско Джайентс.

О том, что звезды намерены развестись, информация появилась еще осенью и все это время пара подогревала интерес своих поклонников различными слухами. После нового года стало известно о том, что Ким наняла адвоката, который бы представлял ее интересы в бракоразводном процессе. В свою очередь Канье написал в своем Twitter, что уже два года он мечтает развестись со своей женой.

"Комментарии" рассказывали о вероятных причинах, из-за которых Ким и Канье решили расстаться. Одной из такий причин назвали измену Канье Уеста с травести-дивой Джеффри-Старом.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-19/-kimye-is-no-more-kardashian-files-to-divorce-west?srnd=premium-europe
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