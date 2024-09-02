Команда украинской певицы впервые прокомментировала скандал с российской песней

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Черновалова Кристина
Украинская певица Алина Гросу попала в центр скандала после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она якобы исполняет российскую песню на корпоративе в США. Команда звезды твердит: это монтаж.
Скандал вокруг Алины Гросу: команда певицы отрицает исполнение российской песни
На прошлой неделе в Интернете вспыхнул скандал с участием 29-летней украинской певицы Алины Гросу, которая уже несколько лет живет и работает в США. Гросу выступала на частном мероприятии у украинского бизнесмена, где помимо украиноязычных и англоязычных песен, она якобы исполнила песню "Белые розы" Юрия Шатунова. Этот момент попал на видео, которое быстро распространилось среди пользователей сети, вызвав широкую общественную реакцию.
Скоро после распространения видео, представители Гросу выступили с заявлением.
Пока сама Гросу не предоставила комментариев по поводу инцидента и не подтвердила, ни опровергла информацию о событии. Видео продолжает обрастать комментариями и предположениями, оставляя множество вопросов о подлинности и мотивах его создания.
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