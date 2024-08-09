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Украинская певица выпустила русскоязычный альбом: реакция украинцев

Новый альбом Луны: две песни на украинском, остальные – на языке страны-агрессора

сегодня, 11:06
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Черновалова Кристина

Луна возвращается с новым альбомом "Мечты", но не без споров: две песни на украинском и одиннадцать на русском вызвали бурную реакцию поклонников и критику со стороны общественности. Певица, чье настоящее имя Кристина Герасимова, объявила о релизе альбома на английском языке в своем Instagram, в то время как большинство треков записаны на языке страны-агрессора.

Украинская певица выпустила русскоязычный альбом: реакция украинцев

Украинская певица выпустила русскоязычный альбом во время войны

В разгар третьего года полномасштабного вторжения, такой выбор кажется особенно провокационным. "Мне это кажется смелостью", — прокомментировала Луна свой выбор языка для большинства треков, в том числе для песни "Ведьмина рука", которая была выделена в обзорах.

“Песня хорошая получилась. Автора фото и обложки обозначить не могу, времена не те. А за свою смелость опустошаю третью комбучу", — написала певица.

В комментариях под постом о релизе альбома подписчики выразили свое разочарование и осуждение. Многие отметили, что такой поступок равносилен поддержке российской аудитории и легализации действий российских властей.

“Это просто полное разочарование, я была почти на всех ваших концертах в Киеве, знаю все ваши песни... Даже слушать не хочется, не понимаю для чего выпускать русскоязычные песни нашей украинской певице, почему бы не развивать украинскую культуру?”, — написали в комментариях под видео

“Хороший тест на конечного потребителя! Сразу подтянулась вся российская аудитория + наши "какая разница". Придется продавать билеты на концерт в ноябре россиянам... А я уже радовалась сознательной позиции Луны”, — высказалась еще одна бывшая поклонница певицы. 

Украинская певица выпустила русскоязычный альбом: реакция украинцев - фото 2

Украинская певица выпустила русскоязычный альбом: реакция украинцев - фото 3

Читайте также на портале “Комментарии” — Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов.



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