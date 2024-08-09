Украинская певица выпустила русскоязычный альбом: реакция украинцев

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Луна возвращается с новым альбомом "Мечты", но не без споров: две песни на украинском и одиннадцать на русском вызвали бурную реакцию поклонников и критику со стороны общественности. Певица, чье настоящее имя Кристина Герасимова, объявила о релизе альбома на английском языке в своем Instagram, в то время как большинство треков записаны на языке страны-агрессора.
Украинская певица выпустила русскоязычный альбом во время войны
В разгар третьего года полномасштабного вторжения, такой выбор кажется особенно провокационным. "Мне это кажется смелостью", — прокомментировала Луна свой выбор языка для большинства треков, в том числе для песни "Ведьмина рука", которая была выделена в обзорах.
В комментариях под постом о релизе альбома подписчики выразили свое разочарование и осуждение. Многие отметили, что такой поступок равносилен поддержке российской аудитории и легализации действий российских властей.
Читайте также на портале “Комментарии” — Иван Дорн, известный украинский певец, после бегства из Украины из-за войны, решил выступать перед российской аудиторией. По сообщениям Telegram-канала, певец начал покупать заказы на корпоративы от россиян. Дорну запрещено давать концерты в РФ, поэтому он споет для окупантов в Казахстане. За выступление певец получит 45 тысяч долларов.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!