Копирование или совпадение? Оля Полякова прокомментировала сравнение своего нового шоу с выступлениями коллеги

Популярная украинская певица Оля Полякова оказалась в центре обсуждений после выступления с новой песней "Ча-Ча". Пользователи сети начали активно сравнивать ее сценический образ со стилем Светланы Лободы, намекая на заимствование идей.

Впрочем, сама "Королева ночи" такие упреки воспринимает с юмором. В последнем интервью артистка подчеркнула, что имеет собственный узнаваемый стиль, а наличие челки или белокурых волос с очками не является монополией. Полякова откровенно призналась, что даже не знает, как выглядят сейчас перформансы ее коллеги.

"Честно говоря, я не видела эту артистку уже пять лет. Я понятия не имею, чем она занимается", — отрезала Оля, комментируя слухи о плагиате костюмов.

Певицу особенно рассмешили замечания по поводу аксессуаров, ведь солнцезащитные очки на сцене — это классика мирового шоу-бизнеса, а не чей-то эксклюзивный "почерк".

"Это потому, что я в очках? Я могу показать 500 артисток мирового уровня, выступающих в очках", — объяснила звезда, добавив, что уже долгое время не следит за творческим путем Лободы.

Пока фанаты сравнивают фотоколлажи двух певиц, Полякова продолжает настаивать на своей подлинности и независимости от чужих трендов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская певица Светлана Лобода, которая после начала полномасштабной войны уехала из России и заявила о поддержке Украины, продолжает выступать для российских деятелей. В российских СМИ и телеграм-каналах распространилась информация, что на этот раз артистка спела на дне рождения российской бизнес-вумен Елены Дробиной, гендиректор угольной компании "Разрез Южный", пишет "Телеграф".