Копирование или совпадение? Оля Полякова прокомментировала сравнение своего нового шоу с выступлениями коллеги

Недилько Ксения
Популярная украинская певица Оля Полякова оказалась в центре обсуждений после выступления с новой песней "Ча-Ча". Пользователи сети начали активно сравнивать ее сценический образ со стилем Светланы Лободы, намекая на заимствование идей.
Оля Полякова и Светлана Лобода
Впрочем, сама "Королева ночи" такие упреки воспринимает с юмором. В последнем интервью артистка подчеркнула, что имеет собственный узнаваемый стиль, а наличие челки или белокурых волос с очками не является монополией. Полякова откровенно призналась, что даже не знает, как выглядят сейчас перформансы ее коллеги.
Оля Полякова (слева), Светлана Лобода (справа)
Певицу особенно рассмешили замечания по поводу аксессуаров, ведь солнцезащитные очки на сцене — это классика мирового шоу-бизнеса, а не чей-то эксклюзивный "почерк".
Пока фанаты сравнивают фотоколлажи двух певиц, Полякова продолжает настаивать на своей подлинности и независимости от чужих трендов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская певица Светлана Лобода, которая после начала полномасштабной войны уехала из России и заявила о поддержке Украины, продолжает выступать для российских деятелей. В российских СМИ и телеграм-каналах распространилась информация, что на этот раз артистка спела на дне рождения российской бизнес-вумен Елены Дробиной, гендиректор угольной компании "Разрез Южный", пишет "Телеграф".