Копіювання чи збіг? Оля Полякова прокоментувала порівняння свого нового шоу з виступами колеги

Популярна українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі обговорень після свого виступу з новою піснею "Ча-Ча". Користувачі мережі почали активно порівнювати її сценічний образ із стилем Світлани Лободи, натякаючи на запозичення ідей.

Втім, сама "Королева ночі" такі закиди сприймає з гумором. В останньому інтерв’ю артистка наголосила, що має власний впізнаваний стиль, а наявність чубчика чи білявого волосся з окулярами не є чиєюсь монополією. Полякова відверто зізналася, що навіть не знає, який вигляд мають зараз перформанси її колеги.

"Честно кажучи, я не бачила цю артистку вже 5 років. Я поняття не маю, чим вона займається", — відрізала Оля, коментуючи чутки про плагіат костюмів.

Співачку особливо розсмішили зауваження щодо аксесуарів, адже сонцезахисні окуляри на сцені — це класика світового шоу-бізнесу, а не чийсь ексклюзивний "почерк".

"Це тому, що я в окулярах? Я можу показати 500 артисток світового рівня, які виступають в окулярах", — пояснила зірка, додавши, що вже тривалий час не стежить за творчим шляхом Лободи.

Поки фанати порівнюють фотоколажі двох співачок, Полякова продовжує наполягати на своїй автентичності та незалежності від чужих трендів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська співачка Світлана Лобода, яка після початку повномасштабної війни виїхала з Росії та заявила про підтримку України, продовжує виступати для російських діячів. У російських ЗМІ та телеграм-каналах поширилася інформація, що цього разу артистка заспівала на дні народження російської бізнес-вумен Олени Дробіної, яка є гендиректоркою вугільної компанії "Розріз Південний", пише "Телеграф".