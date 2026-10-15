Известный португальский форвард Криштиану Роналду попал в громкий репутационный скандал из-за участия в новой маркетинговой компании. Звезда футбола вместе с коллегами по национальной сборной снялась в промо-ролике китайского автомобильного концерна Changan Automobile.

Реклама Changan Automobile с участием Криштиану Роналду

Как выяснили расследователи, транспортные средства этой марки имеют прямое отношение к террористическим атакам на мирные украинские города.

"Русские захватчики активно используют пикапы этого китайского бренда на фронте. В частности, они переоборудованы под мобильные платформы для запуска смертоносных ударных беспилотников типа "Герань"", — отмечают журналисты.

Стоит отметить, что Changan Automobile является одним из азиатских гигантов, которые проигнорировали международные санкции.

"После начала полномасштабного вторжения в Украину компания не просто не вышла с рынка страны-агрессорки, — подчеркивают авторы расследования, — а наоборот, по имеющейся информации, существенно нарастила свои объемы продаж и укрепила позиции в РФ".

Ни сам капитан сборной Португалии, ни представители его менеджмента никак не прокомментировали сотрудничество с брендом, который фактически спонсирует и технически обеспечивает российскую армию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что знаменитый турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", спровоцировал скандал своим визитом в Россию на молодежный фестиваль в Екатеринбурге.

Исполнитель главной роли в популярном сериале "Великолепный век" Халит Эргенч вызвал волну возмущения в украинском обществе из-за своего визита в страну-агрессорку. Находясь на мероприятии, актер не только расхваливал атмосферу и энергетику мероприятия, но и продемонстрировал открытость финансового сотрудничества с кинорынком РФ.

Когда представители пропагандистских СМИ спросили его о возможной работе в местных лентах, Эргенч дал понять, что не имеет предубеждений против такого заработка. По его словам, если подобные предложения появятся в будущем, то они бы подумали над этим.