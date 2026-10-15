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Недилько Ксения
Известный португальский форвард Криштиану Роналду попал в громкий репутационный скандал из-за участия в новой маркетинговой компании. Звезда футбола вместе с коллегами по национальной сборной снялась в промо-ролике китайского автомобильного концерна Changan Automobile.
Реклама Changan Automobile с участием Криштиану Роналду
Как выяснили расследователи, транспортные средства этой марки имеют прямое отношение к террористическим атакам на мирные украинские города.
Стоит отметить, что Changan Automobile является одним из азиатских гигантов, которые проигнорировали международные санкции.
Ни сам капитан сборной Португалии, ни представители его менеджмента никак не прокомментировали сотрудничество с брендом, который фактически спонсирует и технически обеспечивает российскую армию.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что знаменитый турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", спровоцировал скандал своим визитом в Россию на молодежный фестиваль в Екатеринбурге.
Исполнитель главной роли в популярном сериале "Великолепный век" Халит Эргенч вызвал волну возмущения в украинском обществе из-за своего визита в страну-агрессорку. Находясь на мероприятии, актер не только расхваливал атмосферу и энергетику мероприятия, но и продемонстрировал открытость финансового сотрудничества с кинорынком РФ.
Когда представители пропагандистских СМИ спросили его о возможной работе в местных лентах, Эргенч дал понять, что не имеет предубеждений против такого заработка. По его словам, если подобные предложения появятся в будущем, то они бы подумали над этим.