Знаменитий турецький актор Халіт Ергенч, відомий за роллю султана Сулеймана у серіалі "Величне століття", спровокував скандал своїм візитом до Росії на молодіжний фестиваль в Єкатеринбурзі.

Кадр з фільму "Величне століття"

Виконавець головної ролі в популярному серіалі "Величне століття" Халіт Ергенч викликав хвилю обурення в українському суспільстві через свій візит до країни-агресорки.

Перебуваючи на заході, актор не лише розхвалював атмосферу та енергетику заходу, а й продемонстрував відкритість до фінансової співпраці з кіноринком РФ. Коли представники пропагандистських ЗМІ запитали його про ймовірну роботу в місцевих стрічках, Ергенч дав зрозуміти, що не має упереджень проти такого заробітку. За його словами, якщо подібні пропозиції з'являться в майбутньому, то "вони б подумали над цим".

Проте найбільший резонанс та критику викликали його міркування про кулінарію, де він продемонстрував цілковите ігнорування культурної спадщини. Спілкуючись у контексті "російської кухні", актор несподівано згадав знамениту українську страву.

"Ми готуємо борщ у Туреччині, — безапеляційно заявив іноземний гість, назвавши об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО звичайною місцевою стравою, — Я його обожнюю. Це чудовий суп. Я – шанувальник супів".

При цьому Ергенч проігнорував той факт, що приїхав розважати публіку в країну, яка щодня веде загарбницьку війну та знищує українські міста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що ще один відомий турецький актор Бурак Озчівіт, який здобув світову славу завдяки ролі у серіалі "Величне століття", вчергове продемонстрував свою прихильність до російського ринку. Артист навесні цього року знову прибув до Москви, проігнорувавши міжнародну ізоляцію країни-окупанта.