За годы творчества вокруг жизни звезд возникают немало мифов и легенд, большинство из них трудно проверить или опровергнуть. Так, в СМИ появились потрясающие слухи о начале карьеры популярной американской певицы Lady Gaga.
Несомненно, Lady Gaga является одной из известнейших певиц в мире. Ее карьера пошла вверх, когда она выпустила свой дебютный студийный альбом "The Fame" в 2008 году. Песни из этого альбома сразу попали на вершины хит-парадов, а сама певица завоевала невероятную популярность и группу преданных поклонников.
Однако не все верят, что она смогла добиться столь невероятных успехов благодаря таланту и трудолюбию. В сети многие считают, что Lady Gaga убила дочь российских эмигрантов Лину Моргану, а затем присвоила себе ее сценический образ.
Откуда такая теория? Считается, что певица сильно завидовала таланту подруги, которой многие восхищались и предрекали удивительное будущее в шоу-бизнесе. Так, по официальным данным, Лина Моргана покончила жизнь самоубийством в 2008 году, прыгнув с крыши. Ее смерть, как и обвинения против Lady Gaga, стали известны только спустя 12 месяцев благодаря родителям девушки.
Яна Моргана (мать умершей девушки) в интервью New York Times рассказала, что певица из "серой мышки" стала колоритной, неоднозначной звездой, из-за образа, который та украла у ее дочери.
Gaga украла ее душу и питается ее энергией. Я хочу освободить эту душу. Именно у Лины был такой стиль и идеи! Lady Gaga ограбила мою мертвую дочь! – рассказала Яна Моргана изданию.
Официально никто из ее семьи не обвинял Lady Gaga в убийстве, но вся семья утверждает, что 19-летняя девушка точно не совершала самоубийство.
Ранее на портале "Комментарии" мы публиковали информацию о том, что Анджелина Джоли свидетельствовала ФБР об избиении ее Брэдом Питтом. Фото синяков появились
в сети.
Lady Gaga и Лина Моргана
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