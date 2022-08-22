За годы творчества вокруг жизни звезд возникают немало мифов и легенд, большинство из них трудно проверить или опровергнуть. Так, в СМИ появились потрясающие слухи о начале карьеры популярной американской певицы Lady Gaga.





Несомненно, Lady Gaga является одной из известнейших певиц в мире. Ее карьера пошла вверх, когда она выпустила свой дебютный студийный альбом "The Fame" в 2008 году. Песни из этого альбома сразу попали на вершины хит-парадов, а сама певица завоевала невероятную популярность и группу преданных поклонников.





Однако не все верят, что она смогла добиться столь невероятных успехов благодаря таланту и трудолюбию. В сети многие считают, что Lady Gaga убила дочь российских эмигрантов Лину Моргану, а затем присвоила себе ее сценический образ.





Откуда такая теория? Считается, что певица сильно завидовала таланту подруги, которой многие восхищались и предрекали удивительное будущее в шоу-бизнесе. Так, по официальным данным, Лина Моргана покончила жизнь самоубийством в 2008 году, прыгнув с крыши. Ее смерть, как и обвинения против Lady Gaga, стали известны только спустя 12 месяцев благодаря родителям девушки.





Яна Моргана (мать умершей девушки) в интервью New York Times рассказала, что певица из "серой мышки" стала колоритной, неоднозначной звездой, из-за образа, который та украла у ее дочери.





Gaga украла ее душу и питается ее энергией. Я хочу освободить эту душу. Именно у Лины был такой стиль и идеи! Lady Gaga ограбила мою мертвую дочь! – рассказала Яна Моргана изданию.



Официально никто из ее семьи не обвинял Lady Gaga в убийстве, но вся семья утверждает, что 19-летняя девушка точно не совершала самоубийство.







Ранее на портале "Комментарии" мы публиковали информацию о том, что Анджелина Джоли свидетельствовала ФБР об избиении ее Брэдом Питтом. Фото синяков появились в сети.





Lady Gaga и Лина Моргана

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!