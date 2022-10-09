9 октября легендарный вратарь мадридского Реала Икер Касильяс открылся широкой аудитории о своей сексуальной ориентации. Футболист на своей странице в Twitter сообщил, что он гей.

Легендарный футболист Реала Икер Касильяс признался, что он гей. Фото с открытых источников

В футбольном мире есть мало футболистов, открыто заявляющих о своей ориентации. Неожиданно для всех совершила каминг-аут звезда Реала и сборной Испании Икер Касильяс. В 2021 году футболист расстался со своей женой Сарой Карбонеро, с которой общался с 2016 года. У пары двое детей.

На сообщение Икера Касильяса в социальной сети отреагировал его партнер по сборной Карлос Пуйоль, который отметил, что пора рассказать о наших отношениях.

Через два часа испанский вратарь удалил свой пост и заявил, что его профиль был сломлен.

Икер Касильяс попросил прощения за такую информацию, особенно ЛГБТ сообщества.

Сообщения с извинениями вратаря можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе встречается с трансгендером. Новой пассией француза оказалась модель-трансгендер Инес Рау. СМИ уже неоднократно видели пару вместе на разных внефутбольных мероприятиях. Пока официально об отношениях пары никто из них не сообщал, но французские медиа уверены в отношениях. Мбаппе выступает за французский клуб "ПСЖ" и является самым дорогим футболистом современности и оценивается более чем в 160 млн долларов.

Также "Комментарии" сообщали о футбольных фанатах, которые решили сочинить песню о Крымском городе. Видео с толпой болельщиков. поющих о разрушенном мосту попало в соцсети.

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