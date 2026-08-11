«Любого человека можно похитить на улице»: Полякова раскритиковала ТЦК и безразличие прохожих



















Известная украинская исполнительница Оля Полякова оказалась в центре громкого обсуждения после своего появления в новом интервью у журналистки Рамины Эсхакзай. Певица откровенно поделилась мыслями о современном состоянии украинского общества, выразив убеждение, что продолжающаяся борьба за независимость и демократические ценности привела к противоположным последствиям, ведь граждане начали испытывать тотальный страх перед высказыванием собственного мнения.

Оля Полякова. Фото: скриншот из видео

Анализируя нынешнюю атмосферу в стране, артистка не сдерживала эмоций и призвала обратить внимание на зажатость людей.

"Мы столько лет боремся за то, чтобы быть свободными, – возмутилась Полякова, – какие мы свободные? Посмотрите на этих зверушек, которые боятся, бляха-муха, клюв открыть! Что-то скажешь — ты все должен оглядываться, ты должен все время бояться!".

Помимо общего психологического давления, певица отдельно затронула болезненную тему мобилизационных процессов. Она упомянула о многочисленных резонансных видеороликах в сети, на которых зафиксированы жесткие задержания мужчин представителями территориальных центров комплектования. Полякова подчеркнула, что из-за страха пострадать рядовые граждане сознательно игнорируют чужую беду, что является проявлением серьезного общественного раскола.

"Любого человека сейчас можно похитить на улице и никто не вступится, — заметила исполнительница, — потому что все думают — а это ТЦК или не ТЦК? Если мы посмотрим эти видео, где бьют ногами людей, заталкивают их в машины — просто проходящие люди даже туда не смотрят и не заступаются".

Фрагменты этого разговора мгновенно взорвали украинское информационное пространство и вызвали горячие дискуссии среди пользователей социальных сетей.

Часть украинцев выразила солидарность с Поляковой, поблагодарив ее за смелость поднять неудобные темы, которые обычно обходят другие лидеры мнений. В то же время многие критики жестко осудили высказывания звезды, назвав их неуместными во время войны, и в очередной раз напомнили артистке о ее прошлых медийных скандалах, в том числе совместной работе с представителями российского шоу-бизнеса.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Оля Полякова оказалась в эпицентре серьезного общественного скандала из-за своего поведения за рубежом. Волну возмущения в интернет-пространстве спровоцировало появление эпатажной певицы на музыкальном мероприятии Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии, где она снялась в одном ролике с гражданином РФ Сергеем Григорьевым-Апплоновым, выступающим под псевдонимом Grey Wiese.