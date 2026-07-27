Черговий скандал у Юрмалі: Олю Полякову гостро розкритикували за спільне відео з російським артистом

Відома українська виконавиця Оля Полякова опинилася в епіцентрі серйозного суспільного скандалу через свою поведінку за кордоном. Хвилю обурення в інтернет-просторі спровокувала поява епатажної співачки на музичному заході Laima Rendezvous Jūrmala в Латвії, де вона знялася в одному ролику з громадянином РФ Сергієм Григор’євим-Апполоновим, який виступає під псевдонімом Grey Wiese. Погляди цього музиканта на криваву агресію Кремля проти України багато хто вважає вкрай розмитими та сумнівними.

Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Кадри, які стали причиною гучного репутаційного удару по Поляковій, спочатку оприлюднили на офіційній сторінці юрмальського фестивалю в Instagram. На відео зафіксовано, як артистка та російський співак разом крокують за лаштунками, щиро посміхаються, тримаються за руки і грають на камеру під музичний супровід. Щоправда, після шквалу негативних повідомлень від підписників адміністратори акаунту поспіхом стерли цю публікацію.

У численних коментарях та публікаціях на платформі Threads українські користувачі одразу нагадали зірці про її патріотичні гасла та висловили абсолютне нерозуміння такої поведінки.

"Підтримує тісний зв’язок із пропагандистами та путіністами, — цитують обурених українців медійники, зазначаючи, що люди обурені подвійними стандартами артистки. — Робіть висновки, ким насправді є Оля".

До жорсткої критики виконавиці долучилися і відомі представники шоу-бізнесу. Зокрема, популярний блогер Богдан Беспалов відкрито звинуватив співачку у толеруванні "хороших руських" та підіграванні наративам країни-агресорки.

"Вона – справжній мед для російської пропаганди в майбутньому, — переконаний медіаексперт, вказуючи на далекосяжні загрози від подібних закордонних перформансів українських селебріті. — Полякова збирає навколо себе "хороших русских"".

Крім того, коментатори наголосили, що сам Grey Wiese, попри тривале проживання в Європі, під час повномасштабного вторгнення обмежувався лише обережними фразами, ретельно уникаючи прямого звинувачення РФ у воєнних злочинах. Також йому закидають регулярну комунікацію з одіозними фігурами російського бомонду, на кшталт Ксенії Собчак та Яни Рудковської. Водночас невелика частина захисників Полякової намагалася виправдати інцидент, наголошуючи, що Григор’єв-Апполонов уже понад два десятиліття не мешкає на території Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська співачка Алла Пугачова вперше за тривалий час вийшла у світ і відверто розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям. На закритті фестивалю в Юрмалі 77-річна артистка з'явилася з тростиною, а її зовнішній вигляд привернув увагу користувачів у мережі.



