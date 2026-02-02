Маск раскритиковал Нолана из-за слухов о темнокожей актрисе в фильме "Одиссея"

Илон Маск критически отреагировал на будущий фильм Кристофера Нолана "Одиссея". Поводом стали слухи о возможном кастинге темнокожей актрисы Люпиты Нионго на роль Елены Троянской в экранизации эпической поэмы Гомера.

Маск раскритиковал Нолана. Фото из открытых источников

Илон Маск в соцсети X прокомментировал сообщение, в котором критически оценивали возможность того, что Елену Троянскую будет играть темнокожая актриса Люпита Нионго. В частности, в сообщении утверждалось, что Елена Троянская была светлокожей, блондинкой и настолько красивой, что мужчины начали войну из-за выбора ее выбора.

Маск поддержал критику по поводу возможного каста на фильм "Одиссея".

"Крис Нолан потерял свою целостность", – написал Маск.

Заявление миллиардера быстро разошлось по сети и подпитало более широкую дискуссию об интерпретации классических сюжетов в современном кино, разнообразии в кастинге и границах художественной свободы. В то же время, никаких официальных подтверждений того, что именно Люпита Нионго сыграет Елену Троянскую, пока нет. Известно лишь, что актриса присоединилась к проекту в ноябре 2024, а ее роль держится в тайне.

Сам Нолан и студия пока не комментировали ситуацию. Фильм "Одиссея" позиционируется как масштабная экранизация пути Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль играет Мэтт Дэймон. В ленте также снимаются Том Голланд, Энн Гетевэй, Зендея, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Премьера "Одиссеи" запланирована на 17 июля 2026 года.

