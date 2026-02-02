Маск розкритикував Нолана через чутки про темношкіру акторку у фільмі "Одіссея"

Ілон Маск критично відреагував на майбутній фільм Крістофера Нолана "Одіссея". Приводом стали чутки про можливий кастинг темношкірої акторки Люпіти Ніонґо на роль Єлени Троянської в екранізації епічної поеми Гомера.

Маск розкритикував Нолана. Фото з відкритих джерел

Ілон Маск в соцмережі X прокоментував допис у якому критично оцінювали можливість того, що Єлену Троянську буде грати темношкіра акторка Люпіта Ніонґо. Зокрема у дописі стверджувалося, що Єлена Троянська була світлошкірою, білявкою та настільки красивою, що чоловіки розпочали війну через вибір її вибір.

Маск підтримав критику щодо можливого касту на фільм "Одіссея".

"Кріс Нолан втратив свою цілісність", — написав Маск.

Заява мільярдера швидко розійшлася мережею та підживила ширшу дискусію про інтерпретації класичних сюжетів у сучасному кіно, різноманіття в кастингу та межі художньої свободи. Водночас жодних офіційних підтверджень того, що саме Люпіта Ніонґо зіграє Єлену Троянську, наразі немає. Відомо лише, що акторка приєдналася до проєкту у листопаді 2024 року, а її роль тримається в таємниці.

Сам Нолан і студія поки не коментували ситуацію. Фільм "Одіссея" позиціонують як масштабну екранізацію шляху Одіссея додому після Троянської війни. Головну роль виконує Метт Деймон. У стрічці також знімаються Том Голланд, Енн Гетевей, Зендея, Роберт Паттінсон і Шарліз Терон.

Прем’єра "Одіссеї" запланована на 17 липня 2026 року.

