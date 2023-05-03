Майк Тайсон рассказал как застукал бывшую жену с Брэдом Питтом

Американский боксер рассказал о курьезном случае, который произошел много лет назад с ним, его бывшей женой Робин Гивенс и актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Marca.

Брэд Питт и Майк Тайсон с бывшей женой. Фото из открытых источников

Майк Тайсон и Робин Гивенс поженились в 1987 году, но менее чем через год брака женщина подала на развод, заявив, что опасается за свою безопасность и обвинила американца в насилии. Боксер, напротив, вспоминает, что когда он вошел в дом жены, застал там популярного ныне актера Брэда Питта вместе с Робин Гивенс.

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"Вы должны были видеть его лицо, когда он меня увидел. Я должен развестись, но каждый день я ходил к ней домой, чтобы заниматься с ней сексом. В этот конкретный день кто-то меня опередил. Я думаю, Брэд Питт пришел туда раньше чем я", – сказал Тайсон в шоу Грэма Бесинджера.

Тайсон не в первый раз вспоминает эту историю. Ранее он рассказывал об отношениях между его бывшей женой и Брэдом Питтом журналисту Суэю Келловею на американском радио Sirius XM. Боксер указал, что был в ярости, когда застал Робин Гивенс в постели с актером, который тогда был еще молодым и не такой иконой кино, какой он сейчас.

"Он выглядел так, будто он был немного под кайфом, потому что я знаю о кайфе. Тогда он не был Брэдом с такой репутацией, которую он имеет сейчас. Он походил на пляжного бродягу и немного на ботана", — вспоминает Майк Тайсон.

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