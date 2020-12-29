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Американского дизайнера обвиняют в сексуальном насилии над мужчинами и трансгендерами

Мужчина-модель обвинил дизайнера в том, что тот приставал к нему в ночном клубе

сегодня, 13:04
Автор:

Мокрик Анастасия

Американского дизайнера обвиняют в сексуальном насилии над мужчинами и трансгендерами

ФОТО: Из открытых источников

Знаменитый американский дизайнер одежды, а также в прошлом креативный директор французского модного дома Balenciaga Александр Вэнг внезапно оказался в центре скандала. Его обвиняют в насилии над мужчинами-моделями, а также трансгендерами. Об этом сообщает женский журнал о моде, стиле и обществе Bazaar, ссылаясь на пост в Instagram-блоге о моде Diet Prada.

Всё началось с того, что манекенщик Оуэн Муни в своём TikTok-видео рассказал, что в 2017 году к нему приставал известный дизайнер Александр Вэнг. По его словам, это случилось в одном из нью-йоркских клубов.

Мимо этой истории не прошли авторы Instagram-блога по наблюдению за модой и  светской жизнью Diet Prada. Они опубликовали пост, в котором сообщили, что случай с Оуэном – не единичный. Этот скандал спровоцировал других жертв дизайнера пролить свет на эту историю и рассказать то, что происходило с ними.

По заявлениям тех, кто якобы пострадал от Александра Вэнга, выяснилось, что он домогался  мужчин, которые работали моделями, а также трансгендерных женщин. Дизайнер подмешивал им в напитки наркотики, склонял к сексу, фотографировал, а затем распространял снимки с их обнаженными телами. После крупного скандала вокруг деятельности дизайнера на него появились еще несколько жалоб, но уже анонимных.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что известная голливудская актриса и звезда сериалов и фильмов впервые стала мамой, а также о том, что одна из популярных украинских  певиц впервые призналась, что муж "купил ее".



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Источник: https://harpersbazaar.com.ua/fashion/news/dizaynera-aleksandra-venga-obvinili-v-seksualnom-nasilii/
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