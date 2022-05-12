logo

BTC/USD

28326.01

ETH/USD

1911.50

LTC/USD

63.00

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал На Евровидении 2022 года произошел скандал: фаны заявляют, что будут бойкотировать финал
commentss НОВОСТИ Все новости

На Евровидении 2022 года произошел скандал: фаны заявляют, что будут бойкотировать финал

Фанаты обвинили организаторов конкурса в коррупции

сегодня, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Фанаты  масштабного певческого шоу Евровидение 2022 года обвиняют его организаторов в коррупции. Это произошло по той причине, что в финал не вышли участники из Албании и Латвии. При этом, еще за день до проведения первого полуфинала букмекеры делали прогнозы, что они попадут в финал европейского певческого мероприятия. Об этом информирует The Mirror.

На Евровидении 2022 года произошел скандал: фаны заявляют, что будут бойкотировать финал

Евровидение потряс скандал (фото из открытых источников)

Именно по той причине, что в финал не вышли албанские и латвийские представители, сторонники Евровидения приняли решение бойкотировать финал, который должен пройти 14 мая.

Как утверждают представители этого издания, ведущие певческого конкурса тоже не согласны с результатами.

"Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды. Сегодня вечером – несколько потрясений", — обнародует медиа мнение ведущих Евровидения.

При этом, в информации отмечается, что только были обнародованы имена участников, вышедших в финал конкурса, в социальных сетях начались горячие дискуссии. Одни считают, что эти участники заслужили хорошие результаты и теперь смогут бороться за победу, другие убеждены, что результаты голосования были подтасованы.

"Нет Австрии, Болгарии или Дании в финале Евровидения? Коррумпирован. Бойкот шоу. Хватит", "Самый ужасный полуфинал", "Нужен пересчет голосов", – пишут фанаты в сетях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Алина Паш не поедет на Евровидение. Победительница национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" заявила, что отказывается от дальнейшего участия из-за возникшего скандала. Напомним, певицу обвинили в подделке документов о пересечении границы во время визита в оккупированный Крым в 2015 году.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/eurovision-2022-plunged-fix-row-26940149
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!