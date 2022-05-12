На Евровидении 2022 года произошел скандал: фаны заявляют, что будут бойкотировать финал

Фанаты масштабного певческого шоу Евровидение 2022 года обвиняют его организаторов в коррупции. Это произошло по той причине, что в финал не вышли участники из Албании и Латвии. При этом, еще за день до проведения первого полуфинала букмекеры делали прогнозы, что они попадут в финал европейского певческого мероприятия. Об этом информирует The Mirror.

Евровидение потряс скандал (фото из открытых источников)

Именно по той причине, что в финал не вышли албанские и латвийские представители, сторонники Евровидения приняли решение бойкотировать финал, который должен пройти 14 мая.

Как утверждают представители этого издания, ведущие певческого конкурса тоже не согласны с результатами.

"Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды. Сегодня вечером – несколько потрясений", — обнародует медиа мнение ведущих Евровидения.

При этом, в информации отмечается, что только были обнародованы имена участников, вышедших в финал конкурса, в социальных сетях начались горячие дискуссии. Одни считают, что эти участники заслужили хорошие результаты и теперь смогут бороться за победу, другие убеждены, что результаты голосования были подтасованы.

"Нет Австрии, Болгарии или Дании в финале Евровидения? Коррумпирован. Бойкот шоу. Хватит", "Самый ужасный полуфинал", "Нужен пересчет голосов", – пишут фанаты в сетях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Алина Паш не поедет на Евровидение. Победительница национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" заявила, что отказывается от дальнейшего участия из-за возникшего скандала. Напомним, певицу обвинили в подделке документов о пересечении границы во время визита в оккупированный Крым в 2015 году.

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