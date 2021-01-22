Звезда известного сериала рассказала о сексуальных домогательствах режиссёра

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Мокрик Анастасия
Российскую актрису и звезду сериала "Универ"
Анну Хилькевич, сыгравшую роль Маши
Беловой, едва не изнасиловал режиссёр, когда она только начинала карьеру актрисы. Об этом
знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.
Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера - фото: из открытых источников
Так, по словам Анны, закончив театральную школу, она пришла на "Мосфильм" на пробы одного из проектов. Изначально ей предстояло знакомство с режиссёром, личная беседа, а уже затем ответ: подходит ли она на роль, или нет.
Вскоре девушка получила СМС-сообщение, в котором было
указано место и время встречи с режиссёром. Как оказалось, девушку
пригласили в жилой дом. Там её встретил тот самый режиссер и провел в гостиную.
В тот момент в квартире находился еще один мужчина. Далее, по словам Анны, они
начали репетировать сценку.
После этого девушка сразу же выбежала из
комнаты и направилась к выходу. В тот момент Анна не думала о том, что её просто могут не выпустить из этого дома. Однако держать её насильно все-таки никто не стал, и девушка смогла
покинуть помещение. Примечательно, что через несколько дней Анне позвонили из
кинокомпании и сказали, что её утвердили на роль. Но актриса наотрез отказалась работать в этом проекте.
В завершение девушка отметила, что наказывать своего обидчика никогда не собиралась. Кроме того, его имя разглашать она также не намерена.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Ольга Бузова со скандалом рассталась с женихом, а также о том, что Prada разорвала контракт с китайской актрисой, узнав о ней шокирующую правду.
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