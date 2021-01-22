Звезда известного сериала рассказала о сексуальных домогательствах режиссёра

Российскую актрису и звезду сериала "Универ" Анну Хилькевич, сыгравшую роль Маши Беловой, едва не изнасиловал режиссёр, когда она только начинала карьеру актрисы. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера - фото: из открытых источников

Так, по словам Анны, закончив театральную школу, она пришла на "Мосфильм" на пробы одного из проектов. Изначально ей предстояло знакомство с режиссёром, личная беседа, а уже затем ответ: подходит ли она на роль, или нет.

" Зашла в кабинет, познакомилась с режиссёром, поговорили. И дальше он выводит меня в коридор и говорит: "Очень хорошо, ты мне понравилась. Я тебе напишу куда и когда приехать в следующий раз ", — рассказала актриса.

Вскоре девушка получила СМС-сообщение, в котором было указано место и время встречи с режиссёром. Как оказалось, девушку пригласили в жилой дом. Там её встретил тот самый режиссер и провел в гостиную. В тот момент в квартире находился еще один мужчина. Далее, по словам Анны, они начали репетировать сценку.

"Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя ещё не было секса, но ты хочешь испытать это со мной . Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня " , — написала Хилькевич.

После этого девушка сразу же выбежала из комнаты и направилась к выходу. В тот момент Анна не думала о том, что её просто могут не выпустить из этого дома. Однако держать её насильно все-таки никто не стал, и девушка смогла покинуть помещение. Примечательно, что через несколько дней Анне позвонили из кинокомпании и сказали, что её утвердили на роль. Но актриса наотрез отказалась работать в этом проекте.

В завершение девушка отметила, что наказывать своего обидчика никогда не собиралась. Кроме того, его имя разглашать она также не намерена.

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