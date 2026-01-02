Настя Каменских после шквала жесткой критики ошарашила редким заявлением: детали скандала

Рубрики
Клименко Елена
Украинская певица Настя Каменских, которая вместе с мужем, рэпером Потапом, поселилась в Испании, недавно сделала важное заявление в своем Instagram после того, как его критиковали за использование русского языка в коммуникации. После бурного обсуждения певица решила поделиться своими планами с подписчиками.
Настя Каменских. Фото: из открытых источников
В ответ на эту ситуацию телеведущий Слава Демин выразил свое мнение, заявив, что Настя и Потап "уничтожили свои карьеры в Украине". Он подчеркнул, что Каменских начала публиковать тексты на английском языке, а затем дублировать их на русском, отметив, что это свидетельствует о желании попытаться восстановить свою карьеру за пределами Украины.
Отвечая на критику, Каменская заявила, что она открывает новую страницу в своей жизни. Она подчеркнула, что чаще использует испанский в своем контенте, и это не случайно. Певица поделилась, что еще в детстве мечтала стать международной артисткой, которая могла бы общаться и петь на разных языках:
Как уже писали "Комментарии", украинский музыкальный продюсер Ирина Горова поделилась мнениями о попытках своего бывшего мужа Потапа и его жены Насти Каменских закрепиться на музыкальном рынке Латинской Америки. По ее словам, она внимательно следит за всеми украинскими артистами, которые стремятся заявить о себе за рубежом, анализируя их успехи и неудачи, чтобы понимать, как меняется иностранная индустрия и каковы реальные шансы для украинцев.