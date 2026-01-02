Настя Каменських після шквалу жорсткої критики ошелешила рідкісною заявою: деталі скандалу

Українська співачка Настя Каменських, яка разом із чоловіком, репером Потапом, оселилася в Іспанії, нещодавно зробила важливу заяву у своєму Instagram після того, як її критикували за використання російської мови в комунікації. Після бурхливого обговорення співачка вирішила поділитися своїми подальшими планами з підписниками.

Настя Каменських. Фото: з відкритих джерел

У відповідь на цю ситуацію, телеведучий Слава Дьомін висловив свою думку, заявивши, що Настя та Потап "знищили свої кар'єри в Україні". Він підкреслив, що Каменських почала публікувати тексти англійською мовою, а потім дублювати їх російською, зазначивши, що це свідчить про бажання спробувати відновити свою кар'єру за межами України.

"Настя Каменських у своїх повідомленнях почала писати тексти англійською, а потім дублювати російською. Навіщо? Для мене відповідь очевидна. Настя разом із чоловіком зрозуміли, що в Україні вони систематично знищили свої кар'єри. Але жити за щось потрібно. Відповідно можна всі сили кинути на розвиток умовної міжнародної кар'єри", — стверджує Дьомін.

Відповідаючи на критику, Каменських заявила, що вона відкриває нову сторінку у своєму житті. Вона підкреслила, що частіше використовує іспанську мову у своєму контенті, і це не випадково. Співачка поділилася, що ще в дитинстві мріяла стати міжнародною артисткою, яка могла б спілкуватися і співати на різних мовах:

"Останнім часом у моєму контенті стало більше іспанської мови. І, звичайно, це не випадково. Ця історія почалася дуже давно, ще в дитинстві я мріяла бути міжнародною артисткою, співати та говорити зі світом різними мовами", — зазначила артистка.

Як вже писали "Коментарі", українська музична продюсерка Ірина Горова поділилася думками щодо спроб свого колишнього чоловіка Потапа та його дружини Насті Каменських закріпитися на музичному ринку Латинської Америки. За її словами, вона уважно стежить за всіма українськими артистами, які прагнуть заявити про себе за кордоном, аналізуючи їхні успіхи та невдачі, аби розуміти, як змінюється іноземна індустрія та якими є реальні шанси для українців.