Потап і Настя Каменських гучно провалилися: причина вражає

Українська музична продюсерка Ірина Горова поділилася думками щодо спроб свого колишнього чоловіка Потапа та його дружини Насті Каменських закріпитися на музичному ринку Латинської Америки. За її словами, вона уважно стежить за всіма українськими артистами, які прагнуть заявити про себе за кордоном, аналізуючи їхні успіхи та невдачі, аби розуміти, як змінюється іноземна індустрія та якими є реальні шанси для українців.

Фото: з відкритих джерел

У розмові з "Економічною правдою" Горова наголосила, що вихід на міжнародну сцену — складний процес, у якому не все залежить від виконавців. На її переконання, головна проблема полягає в тому, що наразі іноземні ринки не виявляють особливого запиту на українських співаків. Вона підкреслила, що одного лише бажання артистів недостатньо, адже світова аудиторія має свої чіткі запити та тенденції.

Продюсерка зазначила, що просто копіювати американський чи британський саунд — стратегія, приречена на провал. Щоб стати цікавими глобальній аудиторії, виконавці з України повинні запропонувати щось унікальне, те, що виділятиме їх серед інших. На її думку, ключовим фактором є збереження власної музичної ідентичності. Адже кожен ринок — від США до Латинської Америки — має свої характерні риси, які роблять його впізнаваним, і саме тому українським артистам варто знайти й розвивати власний стиль.

Горова додала, що в українській індустрії вже з’являються виконавці, готові працювати над формуванням самобутнього звучання, яке може зацікавити міжнародні лейбли, продюсерів та стримінгові платформи. Вона переконана, що лише унікальний продукт здатен пробити шлях на світову сцену.

Нагадаємо, що Настя Каменських нині орієнтується переважно на іспаномовну аудиторію та ринок США, а Потап почав творчість під новим сценічним ім’ям Slavic Balagan.

