Настя Каменских станцевала под русскоязычную песню в TikTok

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Черновалова Кристина
Настя Каменских станцевала за русскоязычную песню в TikTok
Видео, опубликованное TikTok, моментально вызвало шквал хейта. Фанаты и критики осудили певицу за выбор композиции "Потап и Настя", особенно в контексте конфликта в Украине. Реакции в соцсетях были очень эмоциональны:
"О, поклонники языка оккупанта прославляют врага"
"Не думала, что можно упасть ниже Насти. Но она смогла пробить дно"
"А мой муж сейчас ваши заички защищает. И я его не видела уже круглый год"
"Почему мне так противно"
Муж Каменских, рэпер Потап, последний раз посещавший Украину в октябре прошлого года, сейчас находится за границей и строит карьеру в Европе. Это дополнительно подливает подсолнечное масло в огонь, поскольку певица кажется оторванной от реальности.
Читайте также на портале "Комментарии" — популярная украинская певица Евгения Власова откровенно поделилась своими мыслями о языке, украинской культуре и роли артистов во время войны. Власова, сама родом из русскоязычной среды, рассказала о непростом пути к украинскому звучанию и решилась на искренние признание языковых дилемм.
Ранее "Комментарии" писали, что российская знаменитость с украинскими корнями Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая уже более двух лет поддерживает полномасштабную войну РФ в Украине.
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