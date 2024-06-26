Настя Каменских станцевала под русскоязычную песню в TikTok

Возвращение известной украинской исполнительницы Насти Каменских на музыкальную сцену омрачено скандалом. После жизни в Мексике певица вернулась в родной Киев, где представила свою новую песню и клип "Грехи", записанный в дуэте из Ostrovskyi. Однако внимание публики быстро переключилось с музыкальных новинок на старый русскоязычный хит "Лето", исполненный Каменских в компании с популярными блоггерами Олегом Машуковским и Стасей Макеевой.

Настя Каменских станцевала за русскоязычную песню в TikTok

Видео, опубликованное TikTok, моментально вызвало шквал хейта. Фанаты и критики осудили певицу за выбор композиции "Потап и Настя", особенно в контексте конфликта в Украине. Реакции в соцсетях были очень эмоциональны:

"О, поклонники языка оккупанта прославляют врага"

"Не думала, что можно упасть ниже Насти. Но она смогла пробить дно"

"А мой муж сейчас ваши заички защищает. И я его не видела уже круглый год"

"Почему мне так противно"

Муж Каменских, рэпер Потап, последний раз посещавший Украину в октябре прошлого года, сейчас находится за границей и строит карьеру в Европе. Это дополнительно подливает подсолнечное масло в огонь, поскольку певица кажется оторванной от реальности.

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