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Настя Каменских станцевала под русскоязычную песню в TikTok

Видео Каменских с российским хитом вызвало бурю в сети

сегодня, 12:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Возвращение известной украинской исполнительницы Насти Каменских на музыкальную сцену омрачено скандалом. После жизни в Мексике певица вернулась в родной Киев, где представила свою новую песню и клип "Грехи", записанный в дуэте из Ostrovskyi. Однако внимание публики быстро переключилось с музыкальных новинок на старый русскоязычный хит "Лето", исполненный Каменских в компании с популярными блоггерами Олегом Машуковским и Стасей Макеевой.

Настя Каменских станцевала под русскоязычную песню в TikTok

Настя Каменских станцевала за русскоязычную песню в TikTok

Видео, опубликованное TikTok, моментально вызвало шквал хейта. Фанаты и критики осудили певицу за выбор композиции "Потап и Настя", особенно в контексте конфликта в Украине. Реакции в соцсетях были очень эмоциональны:

  • "О, поклонники языка оккупанта прославляют врага"

  • "Не думала, что можно упасть ниже Насти. Но она смогла пробить дно"

  • "А мой муж сейчас ваши заички защищает. И я его не видела уже круглый год"

  • "Почему мне так противно"

Муж Каменских, рэпер Потап, последний раз посещавший Украину в октябре прошлого года, сейчас находится за границей и строит карьеру в Европе. Это дополнительно подливает подсолнечное масло в огонь, поскольку певица кажется оторванной от реальности.

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Ранее "Комментарии" писали, что российская знаменитость с украинскими корнями Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая уже более двух лет поддерживает полномасштабную войну РФ в Украине.




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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/nastyu-kamenskih-zaheytili-cherez-tanci-pid-rosiyskomovniy-trek-video-12677955.html
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