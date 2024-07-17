“Не наши люди”: скандальное заявление звезды "Ранеток"

Валерия Козлова, известная своей ролью Леры в сериале "Ранетки", заявила, что все, кто живет в Украине, по сути русские. В интервью пропагандистскому каналу, актриса раскрыла свою пророссийскую позицию и поддержала путинский режим.

Валерия Козлова поддерживает войну

Козлова заявила, что те, кто покинули оккупированные территории или уехали из России, "уже не наши люди". Она также утверждала, что украинцы забыли о своих корнях, получив паспорта с национальностью "Украина".

Козлова продолжила: "Все, кто должен уехать, уехали. Это не наши люди!" Её слова, основанные на библейских цитатах о жатве и плевелах, вызвали недоумение и гнев.

"Как написано в Библии: "Время жатвы, отделение зерен от плевел". Часто у всех такая мысль: "А чего мы туда лезем? Это нас как касается?" Да, чужая страна, но это наши люди, там русские живут. Все мы были русскими. Это в какой-то момент эта страна отделилась, и им паспорта дали с национальностью "Украина". Они забыли свои корни", — наплела Козлова.

Стоит отметить, что отец Козловой из Черкасс.

Ранее “Комментарии” писали, что Снежана Егорова, бывшая украинская телеведущая опубликовала скандальное видео, где она оскорбила украинок, назвав их "папуасками". Её дочь, Стася Ровинская, также телеведущая, выступила против матери, призвав общественность блокировать канал Егоровой на YouTube.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевские пропагандисты признали, что атаки на мирных жителей в Украине были не случайны. Российские пропагандисты открыто призывают к насилию против мирного населения Украины, что подтверждает умышленный характер атак на гражданские объекты в Украине. Такое мнение высказал сегодня журналист Денис Казанский.