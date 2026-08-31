«Не вам ее и забирать»: рэпер Потап прокомментировал попытки лишить его государственных наград

Украинский продюсер и скандальный исполнитель Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на появление петиции на сайте Офиса Президента Украины о лишении его государственного звания. Артист иронически заметил, что, судя по таким инициативам, в стране уже якобы решены все неотложные проблемы, кроме этой. В то же время, он заверил, что готов без споров расстаться со статусом.

Потап. Фото из открытых источников

"Если это действительно кому поможет, кого сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру — я готов. Добровольно отдам", — подчеркнул певец.

По мнению исполнителя, общество тратит энергию не на те вещи, которые действительно имеют значение во время войны. Он убежден, что вместо внутренних распрей украинцам следует сплотиться вокруг противодействия внешней агрессии. По словам Потапа, сегодня стране "точно нужна не охота на ведьм и не поиск очередного артиста, которого можно символически наказать". Вместо этого исполнитель призвал к здравому смыслу, единству и четкому пониманию, кто является настоящим врагом.

Несмотря на готовность отдать официальную награду, музыкант подчеркнул, что никакие бумаги не влияют на его реальный статус среди слушателей. Продюсер считает, что настоящее признание он получил исключительно благодаря своей многолетней творческой деятельности.

"Народным артистом я был задолго до любых указов и удостоверений. Это звание мне дали люди – концертами, песнями, полными залами, двадцатью годами вместе", – подчеркнул рэпер.

Учитывая это, артист выдвинул шутливое и одновременно принципиальное условие для чиновников и авторов инициативы. Потап отметил, что имеет встречное предложение, а именно:

"Заслуженного" готов сдать добровольно. В обмен на "Народного"".

Он резюмировал, что государственные институты не оказывают влияния на приверженность аудитории, добавив:

"Не вы мне народную любовь давали — не вам ее и забирать".

В конце своего обращения исполнитель призвал украинцев "учиться не жрать своих", беречь друг друга, восстанавливать государство и воспитывать будущие поколения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что скандальный Потап нагло оправдал общение на русском во время войны .