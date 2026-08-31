Скандальний Потап нахабно виправдав спілкування російською під час війни: що заявив

Український репер Потап відреагував на хвилю критики, яка виникла після його спільного з Настею Каменських відео про використання російської мови під час повномасштабної війни. Артист вирішив пояснити свою позицію та наголосив, що мова спілкування, на його думку, не є показником ставлення людини до України.

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Останнім часом Потап і NK опинилися в центрі чергового скандалу через висловлювання про мовне питання. У соцмережах їхню позицію різко розкритикували, після чого Каменських дала власні пояснення, а згодом до дискусії долучився і репер.

Потап заявив, що володіє кількома мовами та використовує їх залежно від країни, аудиторії й конкретного проєкту. За його словами, він спілкується українською, російською, англійською та іспанською, а також створює багатомовну музику.

"Пишемо музику різними мовами, створюємо різні проєкти для різних країн й аудиторій. Я підтримую всіх, хто в Києві, тих, хто в Україні", — написав Потап.

Артист також звернувся до українців, які перебувають під російськими обстрілами, заявивши про свою підтримку. Водночас він висловив думку, що його та аудиторію в Україні нібито намагаються розділити.

Окремо репер прокоментував претензії щодо використання російської. Потап наполягає, що знання та застосування різних мов не означає відмови від української ідентичності чи культури.

"Для мене знання мов ніколи не було відмовою від своєї країни чи культури. Навпаки. Чим більше мов ти знаєш — тим більше людей можеш почути, зрозуміти", — пояснив артист.

Скандал розгортається на тлі іншої дискусії навколо Потапа. Раніше стало відомо про ініціативу позбавити його звання "Заслужений артист України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що відомі українські виконавці Олексій Потапенко (Потап) та Настя Каменських, попри офіційне розірвання свого шлюбу, вирішили знову виступати на одній сцені. Популярний раніше музичний колектив "Потап і Настя" офіційно оголосив про відновлення спільної творчої діяльності.