«Не вам її й забирати»: репер Потап прокоментував спроби позбавити його державних нагород

Український продюсер та скандальний виконавець Олексій Потапенко (Потап) відреагував на появу петиції на сайті Офісу Президента України щодо позбавлення його державного звання. Артист іронічно зауважив, що, судячи з таких ініціатив, в країні вже нібито розв'язані всі нагальні проблеми, окрім цієї. Водночас він запевнив, що готовий без суперечок розлучитися зі статусом.

Потап. Фото з відкритих джерел

"Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру — я готовий. Добровільно віддам", — наголосив співак.

На думку виконавця, суспільство наразі витрачає енергію не на ті речі, які дійсно мають значення під час війни. Він переконаний, що замість внутрішніх чвар українцям варто згуртуватися навколо протидії зовнішній агресії. За словами Потапа, сьогодні країні "точно потрібне не полювання на відьом і не пошук чергового артиста, якого можна символічно покарати". Натомість виконавець закликав до здорового глузду, єдності та чіткого розуміння, хто є справжнім ворогом.

Попри готовність віддати офіційну відзнаку, музикант наголосив, що жодні папери не впливають на його реальний статус серед слухачів. Продюсер вважає, що справжнє визнання він здобув виключно завдяки своїй багаторічній творчій діяльності.

"Народним артистом я був задовго до будь-яких указів і посвідчень. Це звання мені дали люди — концертами, піснями, повними залами, двадцятьма роками разом", — підкреслив репер.

Зважаючи на це, артист висунув жартівливу та водночас принципову умову для чиновників і авторів ініціативи. Потап зазначив, що має зустрічну пропозицію, а саме:

""Заслуженого" готовий здати добровільно. В обмін на "Народного"".

Він резюмував, що державні інституції не мають впливу на прихильність аудиторії, додавши:

"Бо не ви мені народну любов давали — не вам її й забирати".

Наприкінці свого звернення виконавець закликав українців "вчитися не жерти своїх", берегти один одного, відбудовувати державу та виховувати майбутні покоління.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що скандальний Потап нахабно виправдав спілкування російською під час війни.