"Ничем не лучше Повалия": Приходько жестко разнесла подростка в сети из-за русского языка

Украинская исполнительница Анастасия Приходько, известная своим участием в Евровидении-2009 под флагом России, недавно попала в публичный конфликт на своей странице в Instagram. Во время спора она перешла на русский язык и ответила на обвинения в "сиденье на двух стульях" достаточно резко.

Анастасия Приходько. Фото: 24 Канал

Артистка поделилась видео из интервью Натальи Влащенко с российским шоуменом Рустамом Солнцевым, который высказался о Приходько положительно. Она поблагодарила его, но сделала это по-русски, что вызвало волну негативной реакции среди ее аудитории.

Один из подписчиков спросил, почему она до сих пор общается публично на русском и как долго планирует "сидеть на двух стульях". На это Приходько ответила эмоционально и перешла к личным обидам.

"Страна у нас такая. Чего здесь удивляться? Спасибо, что в такие времена хоть стул есть!" , – написала певица.

Фанат, недовольный таким ответом, подчеркнул, что уважает ее за разрыв связей с Россией после 2014 года, но не воспринимает ее позицию по русскому языку.

"Удивительно, что на 12-м году войны вы пишете на языке оккупанта, оправдывая это тем, что 'страна у нас такая'. Я уважал вас за отказ от сотрудничества с РФ, но теперь считаю вас не лучше Повалия. Вам не место в этой стране и на ее сцене", — отписал подписчик.

После этого Приходько снова вступила в словесный конфликт, на этот раз с подростком, ответив по-русски и сделав замечания об уважении к старшим. Она также пригрозила блокировать пользователей за неуважительные комментарии.

