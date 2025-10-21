"Нічим не краще за Повалій": Приходько жорстко рознесла підлітка у мережі через російську мову

Українська виконавиця Анастасія Приходько, відома своєю участю в Євробаченні-2009 під прапором Росії, нещодавно потрапила у публічний конфлікт на своїй сторінці в Instagram. Під час суперечки вона перейшла на російську мову і відповіла на звинувачення в "сидінні на двох стільцях" досить різко.

Анастасія Приходько. Фото: 24 Канал

Артистка поділилася відео з інтерв'ю Наталії Влащенко з російським шоуменом Рустамом Солнцевим, який висловився про Приходько позитивно. Вона подякувала йому, але зробила це російською, що викликало хвилю негативної реакції серед її аудиторії.

Один із підписників запитав, чому вона досі спілкується публічно російською і як довго планує "сидіти на двох стільцях". На це Приходько відповіла емоційно і перейшла до особистих образ.

"Країна у нас така. Чого тут дивуватись? Дякуйте, що в такі часи хоч стілець маєте!", — написала співачка.

Фанат, незадоволений такою відповіддю, наголосив, що поважає її за розрив зв’язків з Росією після 2014 року, але не сприймає її позицію щодо російської мови.

"Дивно, що на 12-му році війни ви пишете мовою окупанта, виправдовуючи це тим, що 'країна у нас така'. Я поважав вас за відмову від співпраці з РФ, але тепер вважаю вас не кращою за Повалій. Вам не місце в цій країні і на її сцені", — відписав підписник.

Після цього Приходько знову вступила у словесний конфлікт, на цей раз з підлітком, відповівши російською і зробивши зауваження про повагу до старших. Вона також пригрозила блокувати користувачів за неповажні коментарі.

