Потап представив нову пісню, яка стала провалом: деталі гучного скандалу

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, більше відомий, як Потап, нині проживає за межами України, здебільшого між Іспанією та США. Від початку повномасштабного вторгнення він не мешкає постійно в Києві, лише зрідка приїжджає. Тим часом артист продовжує активно розвивати кар’єру за кордоном. Нещодавно він представив нову композицію, виконану іспанською мовою, яка викликала жваву реакцію у соцмережах.

Фото: з відкритих джерел

У короткому відео в Instagram Потап з’явився у спортивному вбранні на баскетбольному майданчику, енергійно рухаючись та жартівливо читаючи реп. Трек має назву Toma Toma, але наразі повна версія пісні ще не опублікована на YouTube. Ймовірно, це лише тизер майбутньої прем’єри.

Втім, реакція аудиторії не змусила себе чекати. У коментарях під відео користувачі висміяли нову пісню, назвавши її "іспанським соромом" і звинувачуючи Потапа у поверхневому підході. Дехто писав, що зрозумів із тексту більше, ніж із його попередніх хітів, інші ж вважали, що артист просто використав кілька іспанських слів заради хайпу. Згадували і про його життя за кордоном, натякаючи, що артист, мовляв, уникає відповідальності перед країною у складний час. Нижче наведені коментарі у мережі.

· Перейшов на іспанський реп, а виходить іспанський сором.

· Це несподіваний поворот.

· Хотів лайк поставити. Нема такого символу. Одна чортівня та ненависть

· "Кукарек-кукарек" — ось і весь трек.

· Це португальська, типу бразильський фанк

· Більше зрозумів, ніж із його попередніх хітів

· Іспанський реп (фанк)?

· Коли вивчив 2 слова іспанською і записав з цього реп

· Коли вже ця ганьба закінчиться

· Потапе, ти б ще на іспанський танець перейшов, бо реп — це вже вчорашній день.

· Може собі дозволити, йому ж не треба борг батьківщині віддавати

· Іспанський сором

