В российском шоубизнесе снова разразился скандал, который уже несколько лет не дает покоя поклонникам группы "Любэ". В этот раз история получила новую жизнь: фронтмен любимого коллектива Путина Николай Расторгуев заявил, что якобы рассматривает возможность подать в суд на Бейонсе по обвинениям в плагиате. Об этом начали писать российские СМИ, в том числе Lenta.ru и Общественная служба новостей.

Расторгуев против Бейонсе: российский певец хочет судиться из-за песни, которую мир так и не услышал

Речь идет о песне Be Alive , которую американская певица выпустила в конце 2021 года в качестве саундтрека к фильму "Король Ричард" . Именно за этот фильм Уилл Смит впоследствии получил "Оскар". Однако в России внимание обратили не на кинонаграду, а на первые ноты композиции.

Поклонники "Любэ" убеждены: начало Be Alive подозрительно напоминает песню "Ты неси меня, река" , вышедшую еще в 2002 году. В соцсетях фанаты заявляют, что мелодия "совпадает почти нота в ноту" и что Бейонсе якобы "вдохновилась" русской классикой.

Интересно, что сам Расторгуев долгое время отстранялся от темы. По его словам, он даже не видел клипа Бейонсе . Впрочем, сейчас риторика изменилась — заговорили о возможных юридических шагах.

Фанаты группы активно сравнивают два трека и призывают "защитить авторские права" композитора Игоря Матвиенко. При этом никакие официальные иски пока не поданы, а сама Бейонсе на эти обвинения традиционно не реагирует.

Ситуация выглядит особенно иронично, учитывая, что мировая поп-икона вряд ли знает о существовании песни "Ты неси меня, река" , не говоря уже о ее культовом статусе в России. Впрочем, это не мешает сторонникам Любэ строить теории заговора и ждать громкого судебного процесса.

В соцсетях уже шутят: следующий шаг — кавер Бейонсе на Комбат или Атас , а там и до мирового турне с балалайкой недалеко.

Скандал, похоже, еще не раз напомнит о себе даже если о нем так и не узнает сама Бейонсе.

