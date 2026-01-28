У російському шоубізнесі знову сплив скандал, який уже кілька років не дає спокою прихильникам гурту "Любэ". Цього разу історія отримала нове життя: фронтмен улюбленого колективу Путіна Ніколай Расторгуєв заявив, що нібито розглядає можливість подати до суду на Бейонсе через звинувачення у плагіаті. Про це почали писати російські ЗМІ, в тому числі Lenta.ru та "Общественная служба новостей".

Расторгуєв проти Бейонсе: російський співак хоче судитися через пісню, яку світ так і не почув

Мова йде про пісню Be Alive, яку американська співачка випустила наприкінці 2021 року як саундтрек до фільму "Король Річард". Саме за цей фільм Вілл Сміт згодом отримав "Оскар". Проте в Росії увагу звернули не на кінонагороду, а на перші ноти композиції.

Шанувальники "Любэ" переконані: початок Be Alive підозріло нагадує пісню "Ты неси меня, река", яка вийшла ще у 2002 році. У соцмережах фанати заявляють, що мелодія "збігається майже нота в ноту" і що Бейонсе нібито "надихнулася" російською класикою.

Цікаво, що сам Расторгуєв тривалий час відсторонювався від теми. За його словами, він навіть не бачив кліпу Бейонсе. Втім, нині риторика змінилася — заговорили про можливі юридичні кроки.

Фанати гурту активно порівнюють два треки й закликають "захистити авторські права" композитора Ігоря Матвієнка. При цьому жодних офіційних позовів поки не подано, а сама Бейонсе на ці звинувачення традиційно не реагує.

Ситуація виглядає особливо іронічно з огляду на те, що світова поп-ікона навряд чи знає про існування пісні "Ты неси меня, река", не кажучи вже про її культовий статус у Росії. Втім, це не заважає прихильникам "Любэ" будувати теорії змови та чекати гучного судового процесу.

У соцмережах уже жартують: наступний крок — кавер Бейонсе на "Комбат" або "Атас", а там і до світового турне з балалайкою недалеко.

Скандал, схоже, ще не раз нагадає про себе — навіть якщо про нього так і не дізнається сама Бейонсе.

