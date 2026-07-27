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Очередной скандал в Юрмале: Олю Полякову остро раскритиковали за совместное видео с российским артистом

Обнимашки на камеру и удаленный ролик: украинцы хейтят Полякову из-за выступления на фестивале Лаймы Вайкуле

27 июля 2026, 16:01
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Недилько Ксения

Известная украинская исполнительница Оля Полякова оказалась в эпицентре серьезного общественного скандала из-за своего поведения за границей. Волну возмущения в интернет-пространстве спровоцировало появление эпатажной певицы на музыкальном мероприятии Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии, где она снялась в одном ролике с гражданином РФ Сергеем Григорьевым-Апплоновым, выступающим под псевдонимом Grey Wiese. Мнения этого музыканта на кровавую агрессию Кремля против Украины многие считают крайне размытыми и сомнительными.

Очередной скандал в Юрмале: Олю Полякову остро раскритиковали за совместное видео с российским артистом

Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Очередной скандал в Юрмале: Олю Полякову остро раскритиковали за совместное видео с российским артистом - фото 2

Кадры, ставшие причиной громкого репутационного удара по Поляковой, сначала обнародовали на официальной странице юрмальского фестиваля в Instagram. На видео зафиксировано, как артистка и российский певец вместе шагают за кулисами, искренне улыбаются, держатся за руки и играют на камеру под музыкальное сопровождение. Правда, после шквала негативных сообщений от подписчиков администраторы аккаунта спешно стерли эту публикацию.

В многочисленных комментариях и публикациях на платформе Threads украинские пользователи сразу напомнили звезде о ее патриотических лозунгах и выразили абсолютное непонимание такого поведения.

Поддерживает тесную связь с пропагандистами и путинистами, — цитируют возмущенных украинцев медийщики, отмечая, что люди возмущены двойными стандартами артистки. — Делайте выводы, кем на самом деле Оля".

К жесткой критике исполнительницы приобщились и известные представители шоу-бизнеса. В частности, популярный блоггер Богдан Беспалов открыто обвинил певицу в терпении "хороших русских" и подыгрывании нарративов страны-агрессорки.

"Она – настоящий мед для российской пропаганды в будущем, – убежден медиаэксперт, указывая на далеко идущие угрозы от подобных зарубежных перформансов украинских селебрити. — Полякова собирает вокруг себя "хороших русских"".

Кроме того, комментаторы подчеркнули, что сам Grey Wiese, несмотря на длительное проживание в Европе, во время полномасштабного вторжения ограничивался лишь осторожными фразами, тщательно избегая прямого обвинения РФ в военных преступлениях. Также его обвиняют в регулярной коммуникации с одиозными фигурами русского бомонда, вроде Ксении Собчак и Яны Рудковской. В то же время, небольшая часть защитников Поляковой пыталась оправдать инцидент, отмечая, что Григорьев-Апполонов уже более двух десятилетий не проживает на территории России.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская певица Алла Пугачева впервые за длительное время вышла в свет и откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. На закрытии фестиваля в Юрмале 77-летняя артистка появилась с тростью, а ее внешний вид привлек внимание пользователей в сети.



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