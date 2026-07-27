77-річна Алла Пугачова змінилася до невпізнання: розповіла про важку травму (ФОТО)

Російська співачка Алла Пугачова вперше за тривалий час вийшла у світ і відверто розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям. На закритті фестивалю в Юрмалі 77-річна артистка з'явилася з тростиною, а її зовнішній вигляд привернув увагу користувачів у мережі.

Алла Пугачова. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами Пугачова пояснила, що тростина не є елементом образу. За її словами, чотири місяці тому вона впала та отримала перелом тазостегнового суглоба. Через травму співачка була прикута до ліжка й не була впевнена, що знову зможе ходити.

"Я нікому нічого не розповідала. Річ у тому, що я чотири місяці була знерухомлена, бо впала, зламала ногу – тазостегновий суглоб. І, чесно кажучи, не думала, що взагалі зможу встати. У мене були панічні атаки. Мене попередили, що можна лежати й пів року", — розповіла артистка.

За словами Пугачової, вирішальну роль у відновленні відіграла сила волі. Після розмови з людиною, яка переконала її боротися попри біль, співачка почала поступово відновлювати рухливість. Однак повністю реабілітація ще не завершена.

Поява артистки в Юрмалі стала однією з найобговорюваніших подій фестивалю, а користувачі соцмереж звернули увагу не лише на тростину, а й на помітні зміни в її зовнішності.

Алла Пугачова розповіла про важку травму

77-річна Алла Пугачова

Чоловік співачки, шоумен Максим Галкін, також прокоментував ситуацію. За його словами, поява дружини з тростиною породила численні чутки про нібито перенесену операцію на серці. Однак сама Пугачова не підтвердила ці припущення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Пугачова назвала умову для приїзду до Києва, а Галкін здивував заявою.

Також "Коментарі" писали, як російська співачка виглядала в молодості.