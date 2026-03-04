Ольга Сумская нарвалась на шквал критики из-за видео под песню россиянина: детали скандала

Народная артистка Украины Ольга Сумская оказалась в центре обсуждений в соцсетях после публикации видео в Instagram, сопровождаемом песней Je reviens te chercher. Композицию исполняет немецкий певец российского происхождения Grey Wiese, настоящее имя которого Сергей Григорьев-Апполонов.

Фото: из открытых источников

В открытых источниках отмечается, что артист родился в Саратове, затем переехал в Германию, а позже поселился во Франции. Его также называют родственником Андрей Григорьев-Апполонов – солиста группы Иванушки International. В медиа неоднократно упоминали его общение с представителями российского шоу-бизнеса и публичными лицами, среди которых историк моды Александр Васильев, оперная певица Анна Нетребко и телеведущая Ксения Собчак.

Ранее в интервью Deutsche Welle музыкант высказывал мнение, что художникам не следует занимать жесткую политическую позицию. В то же время блоггеры обращают внимание на его контакты с представителями российского информационного пространства, поддерживающими политику Кремля. В частности, в соцсетях упоминали о его появлении на публичных мероприятиях вместе с продюсером Яна Рудковской.

На видео Сумской обратила внимание блогерша Natella Kirs, заявившая, что певец продолжает поддерживать связи с лицами, связанными с российской пропагандой. После этого в сети разгорелась дискуссия: часть пользователей раскритиковала актрису за выбор музыкального сопровождения, остальные стали на защиту исполнителя, отмечая, что он публично не поддерживает войну.

