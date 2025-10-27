logo

Оля Полякова попыталась оправдаться из-за своего прогноза о войне (ВИДЕО)
Оля Полякова попыталась оправдаться из-за своего прогноза о войне (ВИДЕО)

Оля Полякова отреагировала на критику после неудачного прогноза мира до 26 октября 2025 года.

27 октября 2025, 15:52
Автор:
avatar

Slava Kot

Оля Полякова попыталась оправдаться из-за своего прогноза о войне (ВИДЕО)

Оля Полякова. Фото из открытых источников

Украинская певица Оля Полякова, ранее предполагавшая окончание войны в Украине до 26 октября 2025 года, записала видеообращение после волны критики в соцсетях. Ее слова о "мире до этой даты" активно обсуждали пользователи, а когда прогноз не оправдался, на артистку обрушился шквал насмешек и возмущения.

Оля Полякова опубликовала видео в TikTok, где певица призвала не задавать подобных вопросов звездам, ведь они, как и все украинцы, хотят только верить в лучшее.

"Я сама верила в 2-3 недели. Потом я верила в кофе в Ялте и даже собиралась на концерт "Антител" в Симферополе. Но потом я решила верить себе. И да, я тоже ошибаюсь. Но я верю в победу, в "Абрамсы" на Красной площади, в Гаагу и в возрождение Украины", — сказала Полякова на видео, которое вышло поздно вечером 26 октября 2025 года.

Однако реакция пользователей была неоднозначной. Часть подписчиков поддержала артистку, отметив, что "верить в победу – не преступление". Другие же напомнили, что публичные лица должны быть осторожны с подобными прогнозами, которые могут вызвать у людей излишние ожидания.

Напомним, что 24 октября 2024 года во время эфира шоу "20:23" с Евгением Яновичем на YouTube Полякова дала прогноз об окончании войны в Украине.

"В 2025 году я хочу собрать "Олимпийский". 100% будет мир! 26 октября 2025 будет мир. Если не закончится война, то можете меня поймать. Я уже раз сказала, что весной 2023 года война закончится. Сейчас я не надеюсь, а точно говорю", — прогнозировала певица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шансы на конец войны в Украине до конца 2025 резко изменились.

Также "Комментарии" писали, что украинцы спрогнозировали, когда может закончиться война в Украине.



Источник: https://www.tiktok.com/@polyakova_olya/video/7565562291836472588
