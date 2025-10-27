Оля Полякова попыталась оправдаться из-за своего прогноза о войне (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Оля Полякова. Фото из открытых источников
Украинская певица Оля Полякова, ранее предполагавшая окончание войны в Украине до 26 октября 2025 года, записала видеообращение после волны критики в соцсетях. Ее слова о "мире до этой даты" активно обсуждали пользователи, а когда прогноз не оправдался, на артистку обрушился шквал насмешек и возмущения.
Оля Полякова опубликовала видео в TikTok, где певица призвала не задавать подобных вопросов звездам, ведь они, как и все украинцы, хотят только верить в лучшее.
Однако реакция пользователей была неоднозначной. Часть подписчиков поддержала артистку, отметив, что "верить в победу – не преступление". Другие же напомнили, что публичные лица должны быть осторожны с подобными прогнозами, которые могут вызвать у людей излишние ожидания.
Напомним, что 24 октября 2024 года во время эфира шоу "20:23" с Евгением Яновичем на YouTube Полякова дала прогноз об окончании войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шансы на конец войны в Украине до конца 2025 резко изменились.
Также "Комментарии" писали, что украинцы спрогнозировали, когда может закончиться война в Украине.