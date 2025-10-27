Оля Полякова спробувала виправдатися через свій прогноз щодо війни (ВІДЕО)

Оля Полякова. Фото з відкритих джерел

Українська співачка Оля Полякова, яка раніше передбачала закінчення війни в Україні до 26 жовтня 2025 року, записала відеозвернення після хвилі критики в соцмережах. Її слова про “мир до цієї дати” активно обговорювали користувачі, а коли прогноз не справдився, на артистку обрушився шквал насмішок і обурення.

Оля Полякова опублікувала відео в TikTok, де співачка закликала не ставити подібних запитань зіркам, адже вони, як і всі українці, лише хочуть вірити в краще.

"Я сама вірила в 2–3 тижні. Потім я вірила в каву в Ялті та навіть збиралася на концерт "Антитіл" у Сімферополі. Але потім я вирішила вірити собі. І так, я теж помиляюся. Але я вірю в перемогу, в "Абрамси" на Красній площі, у Гаагу та в відродження України", — сказала Полякова на відео, яке вийшло пізно ввечері 26 жовтня 2025 року.

Однак реакція користувачів була неоднозначною. Частина підписників підтримала артистку, зазначивши, що "вірити у перемогу — не злочин". Інші ж нагадали, що публічні особи мають бути обережними з подібними прогнозами, які можуть викликати у людей зайві очікування.

Нагадаємо, що 24 жовтня 2024-го року під час ефіру шоу "20:23" з Євгеном Яновичем на YouTube Полякова дала прогноз про закінчення війни в Україні.

"У 2025 році я хочу зібрати "Олімпійський". 100% буде мир! 26 жовтня 2025 року буде мир. Якщо не закінчиться війна, то можете мене впіймати. Я вже раз сказала, що навесні 2023 року війна закінчиться. Зараз я не сподіваюся, а точно кажу", — прогнозувала співачка.

