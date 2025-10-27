Оля Полякова спробувала виправдатися через свій прогноз щодо війни (ВІДЕО)

Рубрики
Slava Kot
Оля Полякова. Фото з відкритих джерел
Українська співачка Оля Полякова, яка раніше передбачала закінчення війни в Україні до 26 жовтня 2025 року, записала відеозвернення після хвилі критики в соцмережах. Її слова про “мир до цієї дати” активно обговорювали користувачі, а коли прогноз не справдився, на артистку обрушився шквал насмішок і обурення.
Оля Полякова опублікувала відео в TikTok, де співачка закликала не ставити подібних запитань зіркам, адже вони, як і всі українці, лише хочуть вірити в краще.
Однак реакція користувачів була неоднозначною. Частина підписників підтримала артистку, зазначивши, що "вірити у перемогу — не злочин". Інші ж нагадали, що публічні особи мають бути обережними з подібними прогнозами, які можуть викликати у людей зайві очікування.
Нагадаємо, що 24 жовтня 2024-го року під час ефіру шоу "20:23" з Євгеном Яновичем на YouTube Полякова дала прогноз про закінчення війни в Україні.
