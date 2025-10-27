logo_ukra

Оля Полякова спробувала виправдатися через свій прогноз щодо війни (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Оля Полякова спробувала виправдатися через свій прогноз щодо війни (ВІДЕО)

Оля Полякова відреагувала на критику після невдалого прогнозу про мир до 26 жовтня 2025 року.

27 жовтня 2025, 15:52
Автор:
avatar

Slava Kot

Оля Полякова спробувала виправдатися через свій прогноз щодо війни (ВІДЕО)

Оля Полякова. Фото з відкритих джерел

Українська співачка Оля Полякова, яка раніше передбачала закінчення війни в Україні до 26 жовтня 2025 року, записала відеозвернення після хвилі критики в соцмережах. Її слова про “мир до цієї дати” активно обговорювали користувачі, а коли прогноз не справдився, на артистку обрушився шквал насмішок і обурення.

Оля Полякова опублікувала відео в TikTok, де співачка закликала не ставити подібних запитань зіркам, адже вони, як і всі українці, лише хочуть вірити в краще.

"Я сама вірила в 2–3 тижні. Потім я вірила в каву в Ялті та навіть збиралася на концерт "Антитіл" у Сімферополі. Але потім я вирішила вірити собі. І так, я теж помиляюся. Але я вірю в перемогу, в "Абрамси" на Красній площі, у Гаагу та в відродження України", — сказала Полякова на відео, яке вийшло пізно ввечері 26 жовтня 2025 року.

Однак реакція користувачів була неоднозначною. Частина підписників підтримала артистку, зазначивши, що "вірити у перемогу — не злочин". Інші ж нагадали, що публічні особи мають бути обережними з подібними прогнозами, які можуть викликати у людей зайві очікування.

Нагадаємо, що 24 жовтня 2024-го року під час ефіру шоу "20:23" з Євгеном Яновичем на YouTube Полякова дала прогноз про закінчення війни в Україні.

"У 2025 році я хочу зібрати "Олімпійський". 100% буде мир! 26 жовтня 2025 року буде мир. Якщо не закінчиться війна, то можете мене впіймати. Я вже раз сказала, що навесні 2023 року війна закінчиться. Зараз я не сподіваюся, а точно кажу", — прогнозувала співачка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що шанси на кінець війни в Україні до кінця 2025 року різко змінилися.

Також "Коментарі" писали, що українці спрогнозували, коли може закінчитися війна в Україні.



Джерело: https://www.tiktok.com/@polyakova_olya/video/7565562291836472588
