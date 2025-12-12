Опальная Алхим доигралась: за что скандальной блоггерше назначили рекордный штраф

Скандально известная блоггерша Анна Алхим получила штраф почти пять миллионов гривен за нарушение украинского законодательства. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины. Как отмечается, причина такого сурового наказания состоит в том, что блоггерша нарушила запрет на рекламу азартных игр и казино, действующую в стране. Несмотря на четкие правила, Анна Алхим проигнорировала их, разместив соответствующий контент в своих социальных сетях.

Фото: из открытых источников

Во время мониторинга страницы блоггерши в Instagram была обнаружена незаконная реклама азартных игр в формате Stories. По результатам проверки "Минцифры" наложило на Алхим штраф в размере 4,8 миллиона гривен. "Команда агентства во время мониторинга обнаружила в Instagram Stories блоггеру рекламу азартных игр. За нарушение закона Анна Алхим получит штраф в 4 800 000 гривен", — сообщили в ведомстве.

Анна Алхим уже не в первый раз оказывается в центре скандалов. Во время полномасштабной войны ее поведение вызвало широкую критику: блоггер активно поддерживала русский язык, отказывалась общаться на украинском, а также не скрывала, что слушает музыку российских исполнителей и смотрит фильмы, созданные в стране-агрессоре.

