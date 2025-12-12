Винник заступився за російську мову і зробив неоднозначну заяву про війну в Україні: деталі

52-річний співак Олег Винник, який зараз проживає в Німеччині, поділився своєю думкою щодо мовного питання в Україні. За його словами, в нашій країні не потрібно забороняти російську мову. Винник пояснив, що ворогом українців є не мова, а Володимир Путін, який ініціював криваву війну проти України. Він наголосив, що питання мови не повинно бути використане для відволікання від головного ворога — російської агресії.

Фото: з відкритих джерел

Артист підкреслив, що, безумовно, всі громадяни України мають володіти українською мовою та активно використовувати її для створення контенту. Однак, забороняти спілкуватися російською в повсякденному житті, на його думку, недоречно.

"Мова — це не ворог, а реальність, з якою ми живемо", — зазначив Винник.

За його словами, українці не повинні сприймати російську мову як причину терористичної війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Маємо 100% україномовне суспільство, але це не означає, що інші мови треба забороняти. Хто хоче, той може вивчати російську або будь-яку іншу мову. В Україні величезний відсоток людей, які досі спілкуються російською, і це реальність", — підкреслив він.

Співак зазначив, що варто зберегти різноманіття мов, і навіть запропонував ідею відкриття приватних шкіл для вивчення російської чи інших мов. Він вважає, що це позитивно вплине на культуру та розвиток країни.

Щодо війни, то Винник акцентував, що українці не повинні сприймати мову як причину агресії.

"Не може бути так, щоб у країні, де відбувається велика трагедія, мова ставала ворогом. На нас напала не мова, а країна — Росія, і не сама Росія, а її влада на чолі з Путіним", — заявив він.

Співак зазначив, що потрібно розуміти: на Україну напала саме російська агресія, а не мова чи культура.

Як вже писали "Коментарі", український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини й майже не з’являвся в українському медіапросторі, нарешті дав інтерв’ю, у якому спробував пояснити свою скандальну фразу про "ковток свіжого повітря". Про реакцію артиста на хвилю критики повідомляє РБК-Україна.