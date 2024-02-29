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Организаторы Мисс Европы затравили украинскую участницу. Подробности шокируют

Милена Мельничук, представлявшая Украину на конкурсе красоты «Мисс Европа», шокировала признанием о том, как к ней относились организаторы мероприятия. Подробностями она поделилась в своем Инстаграмме

29 февраля 2024, 18:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Милены Мельничук, например, организаторы конкурса красоты заставляли ее сфотографироваться с участницей из России. После того, как девушка от этого отказалась, ее якобы назвали "тупой" и заявили, что она "ничего не понимает".

Организаторы Мисс Европы затравили украинскую участницу. Подробности шокируют

Милена Мельничук

При этом рассказывает Милена, россиянка постоянно пыталась где-то быть рядом с ней, сесть рядом, и девушка вынуждена была ее постоянно избегать.

Также, по словам украинской участницы, неприятный сюрприз ей устроили дизайнеры конкурса, которые подготовили для нее и россиянки одинаковые платья, чтобы девушки выглядели "как подруги". Кроме того, хореограф конкурса также пытался свести вместе представительниц Украины и России. В частности, рассказывает Милена Мельничук, поставил ее рядом с россиянкой на сцене. Девушка говорит, что попросила хореографа сменить ее место, на что он в грубой форме якобы ответил, что ему безразлично на войну.

"Во время самого финала этот самый хореограф кричал мне на сцене "хохлушка",
– сообщила девушка.

По ее словам, она даже написала в соцсетях, что хочет дисквалифицироваться. После этого, по ее словам, в ее номер даже врывались в номер организаторы и угрожали.

Девушка говорит, что после конкурса ее унижали участницы из России и Беларуси, последняя, в частности, в автобусе выкрикивала угрозы и желала смерти родным девушки.

Кроме того, говорит Милена, ей угрожали и россияне, угрожавшие найти ее и убить.

Напомним, ранее портал комментарии рассказывал еще об одном скандале вокруг предательницы Регины Тодоренко. В частности, по словам ее коллеги, девушка предала свою Родину, потому что слишком любит деньги. То есть она продалась России за рубли.




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Источник: https://www.instagram.com/p/C35o6cNNOG6/
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Обсуждения

Ігор

29 февраля 2024, 19:42

Майдан-3. Майже з корумпованим і легітимним Фюрером зрівнялась по кількості замахів.

morrison

29 февраля 2024, 19:27

Вы, господа, больные люди.


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