Организаторы Мисс Европы затравили украинскую участницу. Подробности шокируют

По словам Милены Мельничук, например, организаторы конкурса красоты заставляли ее сфотографироваться с участницей из России. После того, как девушка от этого отказалась, ее якобы назвали "тупой" и заявили, что она "ничего не понимает".

Милена Мельничук

При этом рассказывает Милена, россиянка постоянно пыталась где-то быть рядом с ней, сесть рядом, и девушка вынуждена была ее постоянно избегать.

Также, по словам украинской участницы, неприятный сюрприз ей устроили дизайнеры конкурса, которые подготовили для нее и россиянки одинаковые платья, чтобы девушки выглядели "как подруги". Кроме того, хореограф конкурса также пытался свести вместе представительниц Украины и России. В частности, рассказывает Милена Мельничук, поставил ее рядом с россиянкой на сцене. Девушка говорит, что попросила хореографа сменить ее место, на что он в грубой форме якобы ответил, что ему безразлично на войну.

"Во время самого финала этот самый хореограф кричал мне на сцене "хохлушка",

– сообщила девушка.

По ее словам, она даже написала в соцсетях, что хочет дисквалифицироваться. После этого, по ее словам, в ее номер даже врывались в номер организаторы и угрожали.

Девушка говорит, что после конкурса ее унижали участницы из России и Беларуси, последняя, в частности, в автобусе выкрикивала угрозы и желала смерти родным девушки.

Кроме того, говорит Милена, ей угрожали и россияне, угрожавшие найти ее и убить.

Напомним, ранее портал комментарии рассказывал еще об одном скандале вокруг предательницы Регины Тодоренко. В частности, по словам ее коллеги, девушка предала свою Родину, потому что слишком любит деньги. То есть она продалась России за рубли.