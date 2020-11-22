Первую сольную песню Дорофеевой уличили в плагиате: сравните сами (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Первую сольную
песни экс-участницы дуэта "Время и Стекло" Надежды Дорофеевой, которую она
презентовала вместе
с клипом несколько дней назад, в социальных сетях уличили в плагиате.
Сходство заметили сразу с двумя песнями.
Так, новый сингл DOROFEEVA "Горит" сравнивают с песней Mathematics 2009 года британской исполнительницы Виктории Кристины Хескет, известной под псевдонимом Little Boots.
Кроме того, в комментариях на странице Дорофеевой в Instagram пишут, что аранжировка и некоторые другие моменты композиции похожи на песню "Вова" певицы Алины Гросу (2019 год).
Вот, что пишут в
комментариях в Youtube к клипу Дорофеевой:
"Благодаря Наде
все узнали о Little Boots"
"Little Boots Mathematics. Вы у них украли или купили?"
"Как говорится, всё новое, хорошо забытое старое"
Добавим, что фаны
высказываются в защиту певицы: "Вот почему все говорят, что это плагиат? Да,
может где-то и похоже на какую-то там песню, но Надя только начинает. Это как с
ВиС, когда они выпустили первый сингл "Так выпала карта" он тоже был
похож как-то, потому что они не нашли тогда свой стиль. И я думаю, что Надя в
скором времени всё найдет и ее треки абсолютно все будут популярны и разорвут
интернет".
Напомним, Дорофеева
запустила сольный проект, но многие пользователи признались, что ожидали от
певицы большего, а ее клип и вовсе раскритиковали. Так,
многих слушателей возмутило, что одной из локаций в клипе стал мост
над Аллеей Героев Небесной Сотни, где певица устроила откровенный танцы.
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