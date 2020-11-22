Первую сольную песню Дорофеевой уличили в плагиате: сравните сами (ВИДЕО)

Первую сольную песни экс-участницы дуэта "Время и Стекло" Надежды Дорофеевой, которую она презентовала вместе с клипом несколько дней назад, в социальных сетях уличили в плагиате. Сходство заметили сразу с двумя песнями.

Так, новый сингл DOROFEEVA "Горит" сравнивают с песней Mathematics 2009 года британской исполнительницы Виктории Кристины Хескет, известной под псевдонимом Little Boots.





Кроме того, в комментариях на странице Дорофеевой в Instagram пишут, что аранжировка и некоторые другие моменты композиции похожи на песню "Вова" певицы Алины Гросу (2019 год).





Вот, что пишут в комментариях в Youtube к клипу Дорофеевой:

"Благодаря Наде все узнали о Little Boots"

"Little Boots Mathematics. Вы у них украли или купили?"

"Как говорится, всё новое, хорошо забытое старое"





Добавим, что фаны высказываются в защиту певицы: "Вот почему все говорят, что это плагиат? Да, может где-то и похоже на какую-то там песню, но Надя только начинает. Это как с ВиС, когда они выпустили первый сингл "Так выпала карта" он тоже был похож как-то, потому что они не нашли тогда свой стиль. И я думаю, что Надя в скором времени всё найдет и ее треки абсолютно все будут популярны и разорвут интернет".

Напомним, Дорофеева запустила сольный проект, но многие пользователи признались, что ожидали от певицы большего, а ее клип и вовсе раскритиковали. Так, многих слушателей возмутило, что одной из локаций в клипе стал мост над Аллеей Героев Небесной Сотни, где певица устроила откровенный танцы.

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