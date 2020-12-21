Оля Полякова рассказала, на чем экономит во время карантина

Известная певица Ольга Полякова рассказала в интервью изданию "Отдохни" о своем 2020-м годе. Оказывается, скандальной блондинке, пришлось экономить в связи с карантином. В первую очередь знаменитость начала отказывать себе в покупке брендовой одежды и обуви. По словам Поляковой, сейчас эти вещи оказались ненужными.

Оля Полякова рассказала как она экономит в период карантина. Фото: tchkcdn.com

Певица прогнозирует, что так называемая "брендомания" вскоре станет непопулярной.

"Раньше ты покупал кофту Yves Saint Laurent и носил ее 15 лет, а сейчас зачем 15 лет носить кофту? Она уже в следующем сезоне надоест." — объясняет свое мнение Полякова.

Звезда шоу-бизнеса призналась, что имеет 14 натуральных шуб, которые она летом сохраняет в холодильнике. Однако ни одну из этих шуб Полякова не надевала последние два года, ведь натуральный мех давно вышел из моды.

Напомним, что Оля Полякова сейчас участвует в программе "Маска", где она постоянно удивляет зрителей и фанатов смелыми образами. В начале декабря звезда изменилась до неузнаваемости. Это подтвердили фотографии, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграме. Эпатажная и скандальная певица превратилась в милую, хрупкую Барби. Даже самые ярые фанаты не сразу могут распознать, что на фото их кумир.

Сайт "Комментарии" также сообщал, что актриса из сериала "Величественный век" Пэлин Карахан опубликовала фото в Инстаграме, на котором она показывает свою елку. Звезда украшала новогоднее дерево вместе с рабочими частного дизайнерского агентства. Мусульманка Пэлин, которая сыграла Михримах — дочь Роксоланы и султана Сулеймана, этим жестом показала, что ей нравятся рождественские европейские традиции.





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