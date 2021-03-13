logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.03.2021

BTC/USD

59850.99

ETH/USD

1873.91

LTC/USD

225.34

НБУ 13.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал "Плакальщица на похоронах": Полякова прокомментировала скандал с Тиной Кароль (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Плакальщица на похоронах": Полякова прокомментировала скандал с Тиной Кароль (ВИДЕО)

Поп-дива украинской эстрады объяснила, почему назвала Тину Кароль плакальщицей на похоронах

сегодня, 13:34
Автор:

Мокрик Анастасия








Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свой скандал с Тиной Кароль в интервью в программе Слава+. Поп-звезда рассказала, как относится к Кароль и что думает о своем высказывании о ней.

"Плакальщица на похоронах": Полякова прокомментировала скандал с Тиной Кароль (ВИДЕО)

Полякова прокомментировала скандал с Кароль - фото: Караван

Громкий скандал начался с фразы Поляковой, которую она обронила в одном из выпусков шоу "Маска", назвав певицу "плакальщицей на похоронах". После случившегося Тина Кароль заявила, что не обижается на свою коллегу. Полякова в свою очередь отметила, что очень хорошо относится к Кароль. Однако считает, что у неё очень грустный и "плачущий" репертуар.

Во время интервью Оля Полякова заявила, что не имела в виду личную трагедию Тины, хоть и прозвучало это двояко. По словам певицы, она говорила о грустном репертуаре Кароль. Однако сразу же поняла, что её фраза звучало максимально некорректно и некрасиво.

"Я сразу извинилась. Я извинилась и пошла дальше. Но, то, что началось потом… началась пиар-кампания и немного фарс", — говорит Полякова.

После случившегося Тина Кароль в одном из своих интервью говорила, что попросила своих менеджеров связаться с менеджерами Ольги и сказать, что протянуть руку дружбы ни не готовы, но сама она пойдет навстречу певице. Однако Полякова в ходе интервью рассказала обратное. По её словам, на одном из мероприятий Тина стояла в паре шагов от неё, но развернулась и ушла. Общения между певицами не было.

В завершение Полякова заявила, что они еще обязательно будут общаться с Тиной Кароль в будущем, а эта ситуация не стоит выеденного яйца. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, почему Селена Гомес задумалась о завершении карьеры, а также о том, что "ВИА Гра" рассказала, есть ли в контракте запрет на беременность.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p1NaZRJ07bs&t=4s&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%A4%D0%9C
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ