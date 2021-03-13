"Плакальщица на похоронах": Полякова прокомментировала скандал с Тиной Кароль (ВИДЕО)



















Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свой скандал с Тиной Кароль в интервью в программе Слава+. Поп-звезда рассказала, как относится к Кароль и что думает о своем высказывании о ней.

Полякова прокомментировала скандал с Кароль - фото: Караван

Громкий скандал начался с фразы Поляковой, которую она обронила в одном из выпусков шоу "Маска", назвав певицу "плакальщицей на похоронах". После случившегося Тина Кароль заявила, что не обижается на свою коллегу. Полякова в свою очередь отметила, что очень хорошо относится к Кароль. Однако считает, что у неё очень грустный и "плачущий" репертуар.

Во время интервью Оля Полякова заявила, что не имела в виду личную трагедию Тины, хоть и прозвучало это двояко. По словам певицы, она говорила о грустном репертуаре Кароль. Однако сразу же поняла, что её фраза звучало максимально некорректно и некрасиво.

"Я сразу извинилась. Я извинилась и пошла дальше. Но, то, что началось потом… началась пиар-кампания и немного фарс", — говорит Полякова.

После случившегося Тина Кароль в одном из своих интервью говорила, что попросила своих менеджеров связаться с менеджерами Ольги и сказать, что протянуть руку дружбы ни не готовы, но сама она пойдет навстречу певице. Однако Полякова в ходе интервью рассказала обратное. По её словам, на одном из мероприятий Тина стояла в паре шагов от неё, но развернулась и ушла. Общения между певицами не было.

В завершение Полякова заявила, что они еще обязательно будут общаться с Тиной Кароль в будущем, а эта ситуация не стоит выеденного яйца.

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