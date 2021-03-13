"Плакальщица на похоронах": Полякова прокомментировала скандал с Тиной Кароль (ВИДЕО)

Язык
Coinspot 13.03.2021
BTC/USD
59850.99
ETH/USD
1873.91
LTC/USD
225.34
НБУ 13.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свой
скандал с Тиной Кароль в интервью в программе Слава+. Поп-звезда рассказала,
как относится к Кароль и что думает о своем высказывании о ней.
Полякова прокомментировала скандал с Кароль - фото: Караван
Громкий скандал начался с фразы Поляковой, которую она
обронила в одном из выпусков шоу "Маска", назвав певицу "плакальщицей на
похоронах". После случившегося Тина Кароль заявила, что не обижается на свою
коллегу. Полякова в свою очередь отметила, что очень хорошо относится к Кароль.
Однако считает, что у неё очень грустный и "плачущий" репертуар.
Во время интервью Оля Полякова заявила, что не имела в виду личную трагедию Тины, хоть и прозвучало это двояко. По словам певицы, она говорила о грустном репертуаре Кароль. Однако сразу же поняла, что её фраза звучало максимально некорректно и некрасиво.
"Я сразу извинилась.
Я извинилась и пошла дальше. Но, то, что началось потом… началась пиар-кампания
и немного фарс", — говорит Полякова.
После случившегося Тина Кароль в одном из своих интервью говорила, что попросила своих менеджеров связаться с менеджерами Ольги и сказать, что протянуть руку дружбы ни не готовы, но сама она пойдет навстречу певице. Однако Полякова в ходе интервью рассказала обратное. По её словам, на одном из мероприятий Тина стояла в паре шагов от неё, но развернулась и ушла. Общения между певицами не было.
В завершение Полякова заявила, что они еще обязательно будут общаться с Тиной Кароль в будущем, а эта ситуация не стоит выеденного яйца.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, почему Селена Гомес задумалась о завершении карьеры, а также о том, что "ВИА Гра" рассказала, есть ли в контракте запрет на беременность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости