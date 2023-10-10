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Playboy уволил популярную порноактрису: причина – заявления о войне

Известная бывшая порнозвезда Мия Халифа потеряла контракт из-за поддержки боевиков.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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Playboy объявил, что прекращает сотрудничество с бывшей порнозвездой ливанского происхождения Мией Халифой из-за ее скандальных заявлений против Израиля и поддержки террористов из ХАМАС.

Playboy уволил популярную порноактрису: причина – заявления о войне

Бывшая порноактриса Миа Халифа. Фото из открытых источников

Компания Playboy заявила, что разрывает контракты с интернет-знаменитостью и вебкам моделью Халифой и блокирует ее страницу платформы Centerfold. Именно там Миа Халифа выкладывала фото и видеоконтент.


"Мы пишем сегодня, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить сотрудничество Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Playboy Мии на нашей платформе", – сообщили Playboy.

Причиной такого шага популярной компании, специализирующейся для контента для взрослых, стали высказывания бывшей порноактрисы.

"Мия сделала отвратительные и осудительные комментарии, восхваляя атаки ХАМАС на Израиль и убийство невинных мужчин, женщин и детей", — сказали в компании Playboy.

Это уже не первая компания, которая разрывает контракт с Мией Халифой. Несколько дней назад компанией, занимающейся производством интимных товаров, Red Lights Holland прекратила сотрудничество с порноактрисой. Тогда Халифа заявила, что поддерживает угнетенных и стоит против колониализма.

Напомним, что в своих сообщениях Миа Халифа шутила над Израилем, который по ее словам "уничтожили партизаны в поддельных рубашках Gucci". Кроме того, порнозвезда заявляла, что израильские военные целятся в детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на севере Израиля активизировались боевики из ливанской группировки Хезболла, проводящие обстрелы приграничных территорий.

Также "Комментарии" писали, что появилась первая реакция лидера Ирана аятоллы на нападение на Израиль.





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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12613279/Playboy-fires-Mia-Khalifa-pornstar-mocked-slaughter-Jews-sick-jokes-Israel-brought-guerrilla-fighters-fake-Gucci-shirts.html
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