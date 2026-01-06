Известный украинский комик и телеведущий Евгений Кошевой поделился собственной версией, как певица Таисия Повалий покинула Украину в начале полномасштабных событий. В разговоре с ISLNDTV он заявил, что к этой истории мог быть причастен бывший президент Украины Виктор Янукович, ранее бежавший из страны.

По словам Кошевого, бывший глава государства, вероятно, имел контакт с артисткой и мог раньше времени предупредить ее об опасности пребывания в Украине. Юморист предполагает, что Повалий получила четкий сигнал о том, что дальнейшая жизнь в стране может иметь для нее серьезные последствия.

"По моему мнению, когда убегал Янукович, он наверняка сказал Тае: "Тебе тоже что-то прилетит"", — поделился комик.

Комик считает, что Янукович мог не только обезопасить певицу, но и предложить ей гарантии безопасности и содействия со стороны российской политической верхушки. По его мнению, артистка воспользовалась случаем, учитывая собственные интересы и стремление сохранить комфортный уровень жизни.

Кошевого особенно возмущает поведение Повалий после переезда в Россию. Он обращает внимание, что, выступая на престижных площадках страны-агрессора, певица продолжает исполнять песни на украинском языке, создавая образ "экзотической украинки" для российской публики.

Комик также выразил мнение, что такая позиция может иметь для Повалий серьезные последствия в будущем. По его убеждению, история знает немало примеров, когда предатели со временем лишались поддержки тех, кому они пытались угодить. Именно такая судьба, по мнению Кошевого, может ожидать и певицу.

